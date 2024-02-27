Micron анонсував найменший модуль пам'яті UFS 4.0 на 1 ТБ для смартфонів. Його розміри — 9x13 мм

Micron також відзначився в межах MWC 2024 — провідний американський чипмейкер анонсував «найкомпактніший» модуль флешпам’яті стандарту UFS 4.0, чиї розміри становлять лише 9×13 міліметрів. Обсяг пам’яті, як і раніше, сягає 1 ТБ, а максимальні швидкості послідовного читання і запису — 4300 і 4000 Мбайт/с відповідно.

Новинка орієнтована на майбутні флагманські смартфони. Мікросхема спроєктована на базі 232-шарової пам’яті 3D NAND спільними зусиллями лабораторій Micron у США, Китаї та Кореї — на виконання запиту виробників, щоб вивільнити місце усередині корпусу для встановлення акумуляторів більшої місткості.

Нова пам’ять Micron для флагманських смартфонів нового покоління

Інженерам Micron вдалося зробити мікросхему UFS 4.0 на 20% компактнішою, ніж попередня модель розмірами 11×13 мм, представлена у червні минулого року. Подальша мініатюризація (зменшення площі) забезпечила бажане зниження енергоспоживання без втрати загальної продуктивності.

Водночас Micron представила HPM (High-Performance Mode) — запатентовану функцію, яка оптимізує продуктивність під час інтенсивного використання смартфонів, а саме: після активації HPM швидкодія пам’яті зростає на 25%.

Micron вже почала розсилати перші зразки UFS 4.0 своїм ключовим замовникам у трьох версіях — 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Очікуємо появи перший смартфонів з пам’яттю Micron UFS 4.0 у другій половині 2024 року.

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