Microsoft більше не пропонує пробний місяць Xbox Game Pass за $1

Microsoft припинила пропонувати пробний місяць Xbox Game Pass та PC Game Pass за $1. Така можливість існувала протягом багатьох років, хоч і не завжди була доступна на певних ринках – натомість компанія розгляне інші рекламні акції для залучення нових гравців.

«Ми припинили нашу попередню стартову пропозицію для Xbox Game Pass Ultimate та PC Game Pass і оцінюємо різні маркетингові акції для нових учасників у майбутньому», — Карі Перес, голова відділу глобальних комунікацій Xbox.

Пробна версія дозволила передплатити Xbox Game Pass за $1 на місяць та оцінити сервіс, перш ніж почати платити повну вартість $14,99 за Xbox Game Pass Ultimate або $9,99 за тариф тільки для ПК/консолі. Це був чудовий спосіб порекомендувати послугу другові чи члену сім’ї, але тепер для цього доцільно дочекатися нових, поки що не оголошених рекламних акцій.

Microsoft також запровадила тарифний план «Друзі та сім’я» для Xbox Game Pass Ultimate. Тариф дозволяє ділитися перевагами Xbox Game Pass Ultimate із чотирма іншими друзями або членами сім’ї. Його ціна (для Ірландії) становить €21,99 євро на місяць – €4,4 на особу. Нещодавно план «Друзі та сім’я» було розширено на Нову Зеландію, Південну Африку, Чилі, Угорщину, Ізраїль та Швецію, але він, як і раніше, недоступний на багатьох європейських ринках, а також у Великій Британії та США.

Наприкінці лютого передплату PC Game Pass було відкрито для 40 нових країн, включаючи Україну. Game Pass тепер доступний загалом на 86 ринках у Європі, Північній Африці та на Близькому Сході. Наприкінці минулого року з’явилося опитування компанії щодо тарифного плану з рекламою за $3 на місяць.

Джерело: The Verge