Microsoft додала у новий "Блокнот" підтримку зображень

Microsoft уже додавала до “Блокноту” багато функцій — і на цьому не зупиняється. Наступними можуть стати зображення. Принаймні, джерела із Microsoft і декілька сторонніх видань вже повідоміли про появу такої опції.





Microsoft повільно, але впевнено “апгрейдить” Notepad та пертворює мінімалістичний, “невбиваний” текстовий редактор на функціональний застосунок із ШІ, таблицями, форматуванням, підтримкою Markdown, вкладками, автозбереженням та іншим. Якщо коротко, “Блокнот” замінив WordPad — стару програму, яку закрили кілька років тому. Тепер на горизонті з’являється нова функція.

Однією зі змін у “Блокноті” став інтерфейс “Що нового”, який демонструє останні доповнення до застосунку та його нові функції. Користувачі помітили, що нещодавні оновлення Notepad для учасників програми Windows Insider додали нові скриншоти до розділу “Що нового”. На цих скриншотах видно те, що виглядає як кнопка вставки зображення, яка має дозволити вставляти зображення в текстові документи. Ця кнопка вже з’явилася в останніх збірках Insider для Windows 11 і пов’язана з підтримкою Markdown — формату розмітки, який “Блокнот” активно інтегрує останнім часом. Ця функція поки не працює повністю у тестових версіях, але Microsoft активно тестує її на внутрішніх гілках, перш ніж випустити ширшу публічну версію.

З моменту видалення WordPad у складі Windows 11 (оновлення 24H2) Notepad отримав можливості, які раніше були доступні лише у просунутих редакторах: текст із жирним та курсивним форматуванням, заголовки, посилання, таблиці та списки. Підтримка таблиць, наприклад, з’явилася у версії 11.2510.6.0 для учасників Insider, і паралельно Microsoft тестує розширені функції ШІ, як-от генерація тексту й підсумовування.





Те, що Microsoft робить із “Блокнотом”, подобається не всім. Деякі користувачі відкрито висловлюють невдоволення стратегією компанії, тоді як інші взагалі перейшли на альтернативи (серед гідних варіантів — відомий Notepad++ або QuickPad із Microsoft Store), стверджуючи, що компанія втратила орієнтири. Раніше Notepad був надзвичайно простим і надійним застосунком для базового редагування тексту (особливо зручним для розробників і ентузіастів), залишаючи WordPad, Word і OneNote тим, кому потрібні ширші можливості. Тепер же “Блокнот” наповнений функціями форматованого тексту та ШІ — що суперечить його початковому призначенню.

Microsoft поки що офіційно не анонсувала підтримку зображень у Notepad, тож варто очікувати оголошення найближчим часом — якщо ця функція справді з’явиться. Аналітики відзначають, що інтеграція зображень може суттєво розширити сценарії використання “Блокноту” для швидких нотаток, технічної документації або Markdown-файлів із багатим вмістом, як це вимагають сучасні робочі процеси.

Незважаючи на критику, Microsoft підкреслює, що багато нових можливостей можна вимкнути через налаштування, зберігаючи класичний, спрощений досвід “Блокноту” для тих, кому важлива мінімалістичність та швидкість роботи. Тож у майбутньому “Блокнот” може стати одночасно й базовим редактором, і потужним інструментом для сучасних задач.

