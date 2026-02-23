banner
Новини Софт 23.02.2026 comment views icon

Microsoft додала у новий "Блокнот" підтримку зображень

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Microsoft додала у новий Notepad підтримку зображень
Photo: Neowin.net

Microsoft уже додавала до “Блокноту” багато функцій — і на цьому не зупиняється. Наступними можуть стати зображення. Принаймні, джерела із Microsoft і декілька сторонніх видань вже повідоміли про появу такої опції.


Microsoft повільно, але впевнено “апгрейдить” Notepad та пертворює мінімалістичний, “невбиваний” текстовий редактор на функціональний застосунок із ШІ, таблицями, форматуванням, підтримкою Markdown, вкладками, автозбереженням та іншим. Якщо коротко, “Блокнот” замінив WordPad — стару програму, яку закрили кілька років тому. Тепер на горизонті з’являється нова функція.

Однією зі змін у “Блокноті” став інтерфейс “Що нового”, який демонструє останні доповнення до застосунку та його нові функції. Користувачі помітили, що нещодавні оновлення Notepad для учасників програми Windows Insider додали нові скриншоти до розділу “Що нового”. На цих скриншотах видно те, що виглядає як кнопка вставки зображення, яка має дозволити вставляти зображення в текстові документи. Ця кнопка вже з’явилася в останніх збірках Insider для Windows 11 і пов’язана з підтримкою Markdown — формату розмітки, який “Блокнот” активно інтегрує останнім часом. Ця функція поки не працює повністю у тестових версіях, але Microsoft активно тестує її на внутрішніх гілках, перш ніж випустити ширшу публічну версію.

З моменту видалення WordPad у складі Windows 11 (оновлення 24H2) Notepad отримав можливості, які раніше були доступні лише у просунутих редакторах: текст із жирним та курсивним форматуванням, заголовки, посилання, таблиці та списки. Підтримка таблиць, наприклад, з’явилася у версії 11.2510.6.0 для учасників Insider, і паралельно Microsoft тестує розширені функції ШІ, як-от генерація тексту й підсумовування.


Microsoft додала у новий "Блокнот" підтримку зображень
Photo: Neowin

Те, що Microsoft робить із “Блокнотом”, подобається не всім. Деякі користувачі відкрито висловлюють невдоволення стратегією компанії, тоді як інші взагалі перейшли на альтернативи (серед гідних варіантів — відомий Notepad++ або QuickPad із Microsoft Store), стверджуючи, що компанія втратила орієнтири. Раніше Notepad був надзвичайно простим і надійним застосунком для базового редагування тексту (особливо зручним для розробників і ентузіастів), залишаючи WordPad, Word і OneNote тим, кому потрібні ширші можливості. Тепер же “Блокнот” наповнений функціями форматованого тексту та ШІ — що суперечить його початковому призначенню.

Microsoft поки що офіційно не анонсувала підтримку зображень у Notepad, тож варто очікувати оголошення найближчим часом — якщо ця функція справді з’явиться. Аналітики відзначають, що інтеграція зображень може суттєво розширити сценарії використання “Блокноту” для швидких нотаток, технічної документації або Markdown-файлів із багатим вмістом, як це вимагають сучасні робочі процеси.

Незважаючи на критику, Microsoft підкреслює, що багато нових можливостей можна вимкнути через налаштування, зберігаючи класичний, спрощений досвід “Блокноту” для тих, кому важлива мінімалістичність та швидкість роботи. Тож у майбутньому “Блокнот” може стати одночасно й базовим редактором, і потужним інструментом для сучасних задач.

Microsoft оновила “Блокнот” у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

Спецпроєкти
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Джерело: Neowin.net

Популярні новини

arrow left
arrow right
Час кидати "вікна"? Windows Central назвав 5 переваг Linux порівняно з Windows 11
Telegram дозволив додавати сторіс українцям без Premium-акаунтів
Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Microsoft заборонила надсилати в "читалки" Kindle документи з Word
Без SSD та HDD: Microsoft тепер може зберігати дані до 10 000 років просто на склі
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Microsoft тестує верхню панель меню для Windows 11 у стилі macOS
Тимчасове рішення: OnePlus пояснила блокування відкату прошивок
Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг
Copilot почав самовільно читати "захищені" конфіденційні листи: винна помилка в коді Microsoft
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Філ Спенсер залишає Xbox: Microsoft призначила нового CEO Gaming з прицілом на великі ігри
В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Microsoft блокує завантаження ISO-образів Windows 11 через Rufus та Fido
Видаляйте: Nvidia радить "скасувати" січневий патч Windows 11, аби уникнути артефактів та падіння FPS в іграх
Із нарад не втекти: Microsoft "cховала" кнопку "Виходу" у Teams
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
Microsoft повертає у Windows 11 рухому панель завдань
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати