Microsoft запропонувала Sony можливість додати Call Of Duty до PS Plus – Bloomberg

Як повідомляють обізнані джерела, Microsoft надала Sony право поширювати ігри серії Call of Duty через сервіс підписки PlayStation Plus. Пропозиція розмістити франшизу в конкуруючому сервісі підписки є черговою з довгої низки поступок, щоб досягти можливості завершити придбання Activision Blizzard.

Bloomberg описує цю пропозицію як спробу переконати Федеральну торгову комісію дозволити придбання Activision Blizzard. Сума угоди між Microsoft та Activision Blizzard складає $68,7 млрд. Причому FTC намагається через суд заблокувати цю угоду.

Нагадаємо, раніше у спробі пом’якшити позицію конкурента та контролюючих органів Microsoft обіцяла випускати ігри Call of Duty на Nintendo та на PlayStation як мінімум 10 років після злиття з Activision Blizzard. Проте Sony активно чинила опір такій угоді, залучаючи до боротьби регулюючі органи.

Пропозиція Microsoft зробити Call of Duty доступною через PS Plus є спробою переконати регулюючі органи по всьому світу, що придбання Activision Blizzard не вплине на конкуренцію в ігровій індустрії. Call of Duty є бестселером протягом багатьох років.

Головний виконавчий директор Microsoft Gaming Філ Спенсер нещодавно заявив, що «Sony веде діалог про те, чому угода не повинна укладатися, щоб захистити своє домінуюче становище на консолях, тому вони вхопилися за Call of Duty».

Джерело: bloomberglaw