Microsoft продовжує атакувати користувачів Windows 11 спливними вікнами, переконуючи їх відмовитися від Google Chrome

Колеги з сайту The Verge звернули увагу на нетипову поведінку комп’ютера під керуванням ОС Windows 11. Після роботи в браузері Chrome і перемикання на гру на екрані з’явилося спливаюче вікно, що могло наштовхнути на думку про наявність шкідливого ПЗ в системі. Воно містило прохання переключити пошукову систему за замовчанням у Chrome на Microsoft Bing.

«Вражаюче, але Microsoft тепер вважає, що можна показувати мені спливаюче вікно над моїми програмами та іграми тільки тому, що я насмілюся використовувати Chrome замість Microsoft Edge», ─ дивується старший редактор The Verge Том Уоррен.

Зазначається, що це не типове повідомлення, яке демонструється в центрі повідомлень Windows 11. Також воно не пов’язане з розділом операційної системи, що пропонує нові функції.

«У буквальному сенсі це шахрайський файл, що виконується, він якимось чином з’явився в папці c:\windows\temp\mubstemp і має цифровий підпис Microsoft», ─ заявляє Том Уоррен.

Ситуацію, що склалася, прокоментувала представниця Microsoft Кейтлін Роулстон, директор зі зв’язків з громадськістю. За її словами, компанія призупинила розсилку таких повідомлень та проводить розслідування інциденту:

«Ми знаємо про ці повідомлення і призупинили надсилання повідомлень, доки проводимо розслідування та вживаємо відповідних заходів для усунення цієї ненавмисної поведінки».

Це не перша спроба Microsoft привернути увагу користувачів до своїх продуктів, коли ті виявляють інтерес до конкуруючих рішень. Раніше по запиту «Chrome» пошуковий сервіс Microsoft у браузері Edge видавав довідку по функціях чат-бота Bing, а при спробі встановити Chrome за допомогою Edge компанія демонструвала рекламу власного браузера.