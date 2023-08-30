Новини Софт 30.08.2023 о 16:15

Microsoft продовжує атакувати користувачів Windows 11 спливними вікнами, переконуючи їх відмовитися від Google Chrome

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Вадим Карпусь

Автор новин

Колеги з сайту The Verge звернули увагу на нетипову поведінку комп’ютера під керуванням ОС Windows 11. Після роботи в браузері Chrome і перемикання на гру на екрані з’явилося спливаюче вікно, що могло наштовхнути на думку про наявність шкідливого ПЗ в системі. Воно містило прохання переключити пошукову систему за замовчанням у Chrome на Microsoft Bing.

«Вражаюче, але Microsoft тепер вважає, що можна показувати мені спливаюче вікно над моїми програмами та іграми тільки тому, що я насмілюся використовувати Chrome замість Microsoft Edge», ─ дивується старший редактор The Verge Том Уоррен.

Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

Зазначається, що це не типове повідомлення, яке демонструється в центрі повідомлень Windows 11. Також воно не пов’язане з розділом операційної системи, що пропонує нові функції.

«У буквальному сенсі це шахрайський файл, що виконується, він якимось чином з’явився в папці c:\windows\temp\mubstemp і має цифровий підпис Microsoft», ─ заявляє Том Уоррен.

Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

Ситуацію, що склалася, прокоментувала представниця Microsoft Кейтлін Роулстон, директор зі зв’язків з громадськістю. За її словами, компанія призупинила розсилку таких повідомлень та проводить розслідування інциденту:

«Ми знаємо про ці повідомлення і призупинили надсилання повідомлень, доки проводимо розслідування та вживаємо відповідних заходів для усунення цієї ненавмисної поведінки».

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Microsoft продовжує атакувати користувачів Windows 11 спливними вікнами, переконуючи їх відмовитися від Google Chrome
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Михайло Шпак

блогер

Це не перша спроба Microsoft привернути увагу користувачів до своїх продуктів, коли ті виявляють інтерес до конкуруючих рішень. Раніше по запиту «Chrome» пошуковий сервіс Microsoft у браузері Edge видавав довідку по функціях чат-бота Bing, а при спробі встановити Chrome за допомогою Edge компанія демонструвала рекламу власного браузера.

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