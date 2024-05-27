Microsoft запустила бета-версію Copilot у Telegram — до 30 запитів на добу безплатно

Запити для Copilot можна надсилати безпосередньо у месенджері безплатно, однак з обмеженнями.

Microsoft запустила бета-версію свого чатбота Copilot зі штучним інтелектом у месенджері Telegram. Бот доступний безплатно у версіях для Windows, macOS, Android та iOS, однак кількість запитів обмежена до 30 на добу.

Під час запуску чатбота в Telegram Copilot запропонує ознайомитися з правилами використання та декларацією про конфіденційність, а після погодження користувач має верифікуватись за номером телефону.

Наразі Copilot пропонує поради щодо подорожей, рецептів, перегляду кіно, прослуховування музики чи навіть ідеї для побачень. Для складніших запитів бот пропонує перейти у вебверсію чи скористатися застосунками для iOS або Android.

Нагадаємо, що тижнем раніше Microsoft анонсувала Copilot+ PC ─ ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного штучного інтелекту, а також представила дві власні нові моделі Surface Laptop та Surface Pro. Також корпорація представила ШІ-помічника для Teams та оголосила, що впровадить Copilot в іграх ─ першою стала Minecraft.

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