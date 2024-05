Збій в API Bing зламав функції пошуку Copilot, ChatGPT і DuckDuckGo

Наразі пошукові можливості ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo та інших платформ частково не доступні через збій у роботі Microsoft, що, ймовірно, пов’язаний з програмним інтерфейсом Bing.

Сайти та служби повністю недоступні, або відповідають періодично. Повідомлення про збої почали надходити з 11:00 за Києвом.

Такі пошукові системи, як DuckDuckGo та Ecosia, які покладаються на API Bing, не можуть завантажувати результати пошуку, тоді як Microsoft Copilot довго завантажується та видає повідомлення про помилку підключення.

