Новини Софт 23.05.2024 о 14:03 comment views icon

Збій в API Bing зламав функції пошуку Copilot, ChatGPT і DuckDuckGo

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Наразі пошукові можливості ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo та інших платформ частково не доступні через збій у роботі Microsoft, що, ймовірно, пов’язаний з програмним інтерфейсом Bing.

Сайти та служби повністю недоступні, або відповідають періодично. Повідомлення про збої почали надходити з 11:00 за Києвом.

Збій в API Bing зламав функції пошуку Copilot, ChatGPT і DuckDuckGo

Такі пошукові системи, як DuckDuckGo та Ecosia, які покладаються на API Bing, не можуть завантажувати результати пошуку, тоді як Microsoft Copilot довго завантажується та видає повідомлення про помилку підключення.

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ChatGPT, який надає передплатникам Plus доступ до вебпошуку, так само видавав повідомлення про помилку, коли користувачі намагалися виконати пошуковий запит.

В Microsoft повідомили, що «працюють над виявленням причини проблеми». Тим часом платформа працездатності служб компанії наразі не зафіксувала жодних збоїв у роботі.

В OpenAI також підтвердили проблеми з функціями пошуку на платформі, і наразі досліджують збій.

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