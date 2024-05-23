Збій в API Bing зламав функції пошуку Copilot, ChatGPT і DuckDuckGo

Наразі пошукові можливості ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo та інших платформ частково не доступні через збій у роботі Microsoft, що, ймовірно, пов’язаний з програмним інтерфейсом Bing.

Сайти та служби повністю недоступні, або відповідають періодично. Повідомлення про збої почали надходити з 11:00 за Києвом.

Такі пошукові системи, як DuckDuckGo та Ecosia, які покладаються на API Bing, не можуть завантажувати результати пошуку, тоді як Microsoft Copilot довго завантажується та видає повідомлення про помилку підключення.

It’s not just you: Microsoft’s services are down in some regions. 1. #Bing is down

2. #Copilot / Copilot in Windows is down DuckDuckGo is not working because it uses Bing. Similarly, ChatGPT’s internet search is also down. pic.twitter.com/PCk3ZaPjIf — Mayank Parmar (@mayank_jee) May 23, 2024

Онлайн-курс "Архітектура високих навантажень" від robot_dreams. Досвід та інсайти від інженера, який 12 років створює програмне забезпечення для Google. Програма курсу і реєстрація

ChatGPT, який надає передплатникам Plus доступ до вебпошуку, так само видавав повідомлення про помилку, коли користувачі намагалися виконати пошуковий запит.

We’re investigating an issue where users may be unable to access the Microsoft Copilot service. We’re working to isolate the cause of the issue. More information can be found in the admin center under CP795190. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) May 23, 2024

В Microsoft повідомили, що «працюють над виявленням причини проблеми». Тим часом платформа працездатності служб компанії наразі не зафіксувала жодних збоїв у роботі.

В OpenAI також підтвердили проблеми з функціями пошуку на платформі, і наразі досліджують збій.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.