Microsoft знову переробляє програму для фотографій у Windows 11

Минулого року Microsoft змінила дизайн свого додатку для фотографій, щоб він більше відповідав естетиці Windows 11, проте тепер компанія тестує нову версію зі зміненим зовнішнім виглядом та іншими покращеннями.

Одне з найпомітніших нововведень – це вид галереї, яка пропонує по-новому переглядати фотографії. Розробники спростили інструменти перегляду, пошуку, керування та використання фотографій у колекції користувача. Також полегшено створення резервних копій за допомогою OneDrive.

Оновлення доступні і для функції “Спогади”, однак у повідомленні Microsoft не уточнюється, що саме зміниться.

Із недоліків – відсутність можливості використовувати відеоредактор старої програми. Натомість запропоновано застосунок для редагування відео Clipchamp, який Microsoft придбала минулого року і вирішила приєднати до Windows 11. Втім прихильники старого редактора можуть завантажити програму під назвою «Microsoft Photos Legacy» з офіційного магазину.

Оновлений додаток для фотографій можуть затестити учасники програми попередньої оцінки Windows на каналі Dev починаючи з наступної середи. Решта зможе скористатися програмою у жовтні – вона стане доступною разом з іншими пристроями, які Microsoft презентує на майбутньому заході Surface 12 жовтня.

На цьому тижні Microsoft випустила велике оновлення для Windows 11 – воно включає покращення для продуктивності, ігор та користувачів із порушеннями зору.

Також вже з наступного місяця функції для Windows 11 почнуть з’являтися з новою частотою – Microsoft не прив’язуватиме їх до щорічного оновлення, поліпшення будуть виходити в міру їх готовності.

Джерело: The Verge