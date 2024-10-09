Міфічно-комедійний серіал Netflix «Каос» з Джеффом Ґолдблюмом скасований після першого сезону

Netflix скасував комедійний серіал за мотивами грецької міфології «Каос», прем’єра якого відбулася 29 серпня. Не бути Джеффу Ґолдблюму більше Зевсом.

У сучасних декораціях Зевс закував Прометея в ланцюги після несанкціонованого втручання у божественне правління. Прометей намагається повалити Зевса за допомогою трьох людей, Еврідіки, Аріадни та Кенея. Сценарій написав Чарлі Ковелл («Кінець ї***ного світу»).

Серіал провів чотири тижні в Топ-10 чартів Netflix після виходу, але за цей час не зібрав значної аудиторії. На другому тижні доступності він посів третє місце в англомовному телевізійному чарті, а його максимальна кількість переглядів сягала лише 5,9 млн.

Критики закидали серіалу невідповідність власним амбіціям, забагато окремих сюжетних ліній, богів, які майже не використовують божественних сил. Дрібні чвари останніх зацікавлять не кожного глядача.

До акторського складу «Каос» входили Джанет Мак-Тір як Гера, Аврора Перріно (Еврідіка), Кліфф Кертіс (Посейдон), Девід Тьюліс (Аїд), Ракі Айола (Персефона), Кілліан Скотт (Орфей), Лейла Фарзад (Аріадна), Набхан Різван (Діоніс), Дебі Мазар (Медуза), Стівен Діллейн у ролі Прометея та інші.

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Джерело: Variety