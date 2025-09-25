banner
Новини Технології 25.09.2025 comment views icon

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

Зазвичай рідина циркулює у зовнішніх блоках охолодження, котрі закріплюються на процесорі та контактують з його пакуванням. Microsoft пропонує мікроканали в самому чипі.

Згідно з внутрішніми тестами компанії, мікрофлюїдне охолодження відводить тепло до трьох разів краще, порівняно з технологією холодних пластин. За словами Microsoft, “мікрофлюїдика” може підвищити ефективність та покращити екологічність чіпів штучного інтелекту. Більшість графічних процесорів, що працюють у сучасних центрах обробки даних, наразі охолоджуються за допомогою холодних пластин, які відокремлені від джерела тепла кількома шарами, що обмежують кількість тепла для відведення.

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

“Крихітні канали витравлюються безпосередньо на підложці кремнієвого чипа, створюючи канавки, які дозволяють охолоджувальній рідині текти безпосередньо в чипі та ефективніше відводити тепло. Команда також використовувала штучний інтелект для визначення унікальних теплових сигнатур та більш точного спрямування охолоджувача”, — йдеться на сайті компанії.

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

Microsoft оголосила про успішну розробку вбудованої мікрофлюїдної системи для охолодження сервера Teams. Лабораторні випробування компанії показали, що мікрофлюїдика знизила максимальні температури кремнію всередині GPU до 65%, залежно від типу чипа. також очікується зниження енергоспоживання, котре є одним з ключових показників експлуатації серверів.

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

“Мікрофлюїдика дозволить створювати більш потужні конструкції, які забезпечать більше функцій, що хвилюють клієнтів, і забезпечать кращу продуктивність у меншому просторі”, — каже Джуді Пріст, віцепрезидент та технічний директор Microsoft з хмарних операцій та інновацій.

Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

Розміри мікроканалів порівняні з людською волосиною, їхнє прокладання потребує виняткової точності. Під час створення прототипів Microsoft співпрацювала зі швейцарським стартапом Corintis, використовуючи штучний інтелект для оптимізації дизайну та ефективнішого охолодження гарячих точок чипів. Так званий біодизайн, котрий нагадує прожилки крил комах або пелюстків рослин, є більш ефективним, ніж прямі канали.

Microsoft поки не каже про використання технології у користувацьких процесорах відеокарт, ноутбуків чи ПК. Однак якщо технологія вийде на промисловий рівень та буде економічно ефективною — чому б ні?

Популярні новини

arrow left
arrow right
З глибоким сумом, ChatGPT: похоронні бюро генерують "ліниві" некрологи з допомогою ШІ
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
ChatGPT повертає вибір моделей, але не все так просто
Новий Firefox завантажує процесор на 100%: користувачі просять Mozilla перестати бавитися з ШІ
Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте
Перший тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 майже не поступається 5600X3D
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила "найсучаснішу в світі" модель ШІ — безплатно для всіх користувачів
Windows 11 отримає тест швидкості інтернету та перероблені налаштування
OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
Індустрія штучного інтелекту у величезному кредиті з сумнівним поверненням: "Фінансування на 20-30 років без перспектив на п’ять"
Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей
GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong
Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
Банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад з вибаченнями
Новий абсолютний рекорд розгону від Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
Переможець першого у світі турніру з вайбкодингу розв'язав лише 7,5% задач
Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати