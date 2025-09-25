Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів

Зазвичай рідина циркулює у зовнішніх блоках охолодження, котрі закріплюються на процесорі та контактують з його пакуванням. Microsoft пропонує мікроканали в самому чипі.

Згідно з внутрішніми тестами компанії, мікрофлюїдне охолодження відводить тепло до трьох разів краще, порівняно з технологією холодних пластин. За словами Microsoft, “мікрофлюїдика” може підвищити ефективність та покращити екологічність чіпів штучного інтелекту. Більшість графічних процесорів, що працюють у сучасних центрах обробки даних, наразі охолоджуються за допомогою холодних пластин, які відокремлені від джерела тепла кількома шарами, що обмежують кількість тепла для відведення.

“Крихітні канали витравлюються безпосередньо на підложці кремнієвого чипа, створюючи канавки, які дозволяють охолоджувальній рідині текти безпосередньо в чипі та ефективніше відводити тепло. Команда також використовувала штучний інтелект для визначення унікальних теплових сигнатур та більш точного спрямування охолоджувача”, — йдеться на сайті компанії.

Microsoft оголосила про успішну розробку вбудованої мікрофлюїдної системи для охолодження сервера Teams. Лабораторні випробування компанії показали, що мікрофлюїдика знизила максимальні температури кремнію всередині GPU до 65%, залежно від типу чипа. також очікується зниження енергоспоживання, котре є одним з ключових показників експлуатації серверів.

“Мікрофлюїдика дозволить створювати більш потужні конструкції, які забезпечать більше функцій, що хвилюють клієнтів, і забезпечать кращу продуктивність у меншому просторі”, — каже Джуді Пріст, віцепрезидент та технічний директор Microsoft з хмарних операцій та інновацій.

Розміри мікроканалів порівняні з людською волосиною, їхнє прокладання потребує виняткової точності. Під час створення прототипів Microsoft співпрацювала зі швейцарським стартапом Corintis, використовуючи штучний інтелект для оптимізації дизайну та ефективнішого охолодження гарячих точок чипів. Так званий біодизайн, котрий нагадує прожилки крил комах або пелюстків рослин, є більш ефективним, ніж прямі канали.

Microsoft поки не каже про використання технології у користувацьких процесорах відеокарт, ноутбуків чи ПК. Однак якщо технологія вийде на промисловий рівень та буде економічно ефективною — чому б ні?