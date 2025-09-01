banner
Новини Технології 01.09.2025 comment views icon

Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура
Fabric8Labs

На Hot Chips компанія Fabric8Labs представила технологію 3D-друку надмалих мідних структур, котрі можна наносити прямо на чипи як радіатори охолодження.

Процес схожий на звичайний друк смолою, але замість ультрафіолетового світла він використовує технологію OLED. Він забезпечує «ідеальну піксельну точність», як називає її Fabric8Labs. Компанія продемонструвала кілька типів поверхонь, котрі можна друкувати на чипах для їхнього охолодження.

Зазвичай випромінення спрямовують в ємність зі смолою, що призводить до її затвердіння шар за шаром. Fabric8Labs використовує електричні заряди замість променів для нанесення міді. Цей тип 3D-друку відомий як електромеханічне адитивне виробництво (ECAM).

Наразі компанія може друкувати спеціальні охолоджувальні пластини з різноманітними складними структурами, котрі краще оптимізовані для охолодження порівняно зі стандартними прямими формами. Ці конструкції варіюються від індивідуальних конфігурацій, створених членами команди, до оптимізованих за допомогою штучного інтелекту.

Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктураFabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктураFabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктураFabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктураFabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктураFabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура

Зміщені канали, створені 3D-друком, запобігають засміченню радіаторів. Наразі компанія може друкувати подібні охолоджувальні пластини для подальшого ручного або автоматичного встановлення, однак у майбутньому планує друкувати їх безпосередньо на чипах.

Джерела: STH, Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Медузи захопили АЕС у Франції: забиті фільтри охолодження призвели до зупинки реакторів
Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Крижане охолодження будинків здатне заощадити багато енергії влітку
ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв
Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Перший тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 майже не поступається 5600X3D
Дорожня карта AMD розповідає, коли вийдуть ноутбуки на Zen 6
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
«Реанімація» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — випадок передчасної деградації процесора
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати