Fabric8Labs анонсує 3D-друк радіаторів прямо на процесорах — "піксельна точність", оптимізована мікроструктура

Fabric8Labs

На Hot Chips компанія Fabric8Labs представила технологію 3D-друку надмалих мідних структур, котрі можна наносити прямо на чипи як радіатори охолодження.

Процес схожий на звичайний друк смолою, але замість ультрафіолетового світла він використовує технологію OLED. Він забезпечує «ідеальну піксельну точність», як називає її Fabric8Labs. Компанія продемонструвала кілька типів поверхонь, котрі можна друкувати на чипах для їхнього охолодження.

Зазвичай випромінення спрямовують в ємність зі смолою, що призводить до її затвердіння шар за шаром. Fabric8Labs використовує електричні заряди замість променів для нанесення міді. Цей тип 3D-друку відомий як електромеханічне адитивне виробництво (ECAM).

Наразі компанія може друкувати спеціальні охолоджувальні пластини з різноманітними складними структурами, котрі краще оптимізовані для охолодження порівняно зі стандартними прямими формами. Ці конструкції варіюються від індивідуальних конфігурацій, створених членами команди, до оптимізованих за допомогою штучного інтелекту.

Зміщені канали, створені 3D-друком, запобігають засміченню радіаторів. Наразі компанія може друкувати подібні охолоджувальні пластини для подальшого ручного або автоматичного встановлення, однак у майбутньому планує друкувати їх безпосередньо на чипах.

Джерела: STH, Tom’s Hardware