MKBHD назвав найкращі смартфони 2023 в 10 номінаціях

Один із найвідоміших технологічних ютюберів Маркес Браунлі, він же MKBHD зробив Smartphone Awards 2023, де обрав найкращі смартфони року в 10 номінаціях. В головній із них перемогу здобув Google Pixel 8, за що відмітили iPhone 15?

Номінації:

Best Big Phone (кращий великий смартфон)

Best Small Phone (кращий малий смартфон)

Best Camera (краща камера)

Best Value (кращий смартфон за свою ціну)

Best Battery (кращий акумулятор)

Best Design (кращий дизайн)

Best Foldable (кращий складаний смартфон)

Best Improved (краще виправлення)

Bust of the Year (прорив року)

Best of the Year (найкращий смартфон року)

Найкраща камера та найкращий акумулятор: територія iPhone

iPhone переміг у двох категоріях MKBHD. iPhone 15 Pro має найкращу камеру. За словами ютубера, є смартфони, які роблять кращі фотографії, ніж iPhone, особливо з зумом, але iPhone все ще найкращий для фільмування відео. Він хвалить узгодженість роботи камер і нові відеоможливості iPhone 15 Pro, такі як запис в ProRes Log і зберігання даних на зовнішньому SSD.

Найкращий акумулятор в iPhone 15 Plus. Оскільки він має дисплей з частотою 60 Гц, який споживає менше енергії, він працює краще, ніж моделі Pro. MKBHD каже, що iPhone 15 Plus ідеально підходить для людей, які хочуть мати «безризиковий, простий у використанні» телефон.

Найкращий великий смартфон

Galaxy S23 Ultra від Samsung був обраний найкращим великим телефоном за версією MKBHD, що не дивно, адже S22 Ultra переміг у цій же категорії минулого року. Маркес згадує масивний 6,8-дюймовий екран, тривалий час автономної роботи та одну з найсучасніших систем камер, а також стилус S Pen у комплекті.

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Найкращий маленький смартфон

Asus Zenfone 10 обрали найкращим малим телефоном. 5,8 дюйма можна вважати невеликими за сьогоднішніми стандартами. Компактніший формфактор поєднується з розумним апаратним забезпеченням для людей, які шукають менші телефони.

Galaxy Z Flip 5 від Samsung отримав почесну згадку в цій категорії за те, що пропонує апаратне забезпечення преміумкласу в пристрої, який можна скласти, щоб стати ультракомпактним.

Найкраще співвідношення ціни та якості

Цього разу Galaxy A54 від Samsung був обраний у категорії кращого смартфону за свою ціну Smartphone Awards 2023. Телефон, який коштує менш як 400 доларів, забезпечує хороший баланс між функціональністю і низькою ціною. Pixel 7A від Google отримав згадку в цій категорії.

Смартфон року

Головну нагороду отримав Google Pixel 8. Попри те, що він коштує на 100 доларів більше, ніж його попередник, смартфон має набагато кращий дисплей і багато цікавих програмних функцій. При цьому Google обіцяє сім років оновлень програмного забезпечення для Google Pixel 8.

Повний відеоролик MKBHD Smartphone Awards 2023: