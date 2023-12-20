Новини Пристрої 20.12.2023 о 12:59 comment views icon

MKBHD назвав найкращі смартфони 2023 в 10 номінаціях

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Юрій Орос

Автор новин

MKBHD назвав найкращі смартфони 2023 в 10 номінаціях

Один із найвідоміших технологічних ютюберів Маркес Браунлі, він же MKBHD зробив Smartphone Awards 2023, де обрав найкращі смартфони року в 10 номінаціях. В головній із них перемогу здобув Google Pixel 8, за що відмітили iPhone 15?

Номінації:

  • Best Big Phone (кращий великий смартфон)
  • Best Small Phone (кращий малий смартфон)
  • Best Camera (краща камера)
  • Best Value (кращий смартфон за свою ціну)
  • Best Battery (кращий акумулятор)
  • Best Design (кращий дизайн)
  • Best Foldable (кращий складаний смартфон)
  • Best Improved (краще виправлення)
  • Bust of the Year (прорив року)
  • Best of the Year (найкращий смартфон року)

Найкраща камера та найкращий акумулятор: територія iPhone

iPhone переміг у двох категоріях MKBHD. iPhone 15 Pro має найкращу камеру. За словами ютубера, є смартфони, які роблять кращі фотографії, ніж iPhone, особливо з зумом, але iPhone все ще найкращий для фільмування відео. Він хвалить узгодженість роботи камер і нові відеоможливості iPhone 15 Pro, такі як запис в ProRes Log і зберігання даних на зовнішньому SSD.

iPhone 15 Pro Max VS Samsung Galaxy S23 Ultra: порівняння камер топових флагманів

Найкращий акумулятор в iPhone 15 Plus. Оскільки він має дисплей з частотою 60 Гц, який споживає менше енергії, він працює краще, ніж моделі Pro. MKBHD каже, що iPhone 15 Plus ідеально підходить для людей, які хочуть мати «безризиковий, простий у використанні» телефон.

MKBHD назвав найкращі смартфони 2023 в 10 номінаціях

Найкращий великий смартфон

Galaxy S23 Ultra від Samsung був обраний найкращим великим телефоном за версією MKBHD, що не дивно, адже S22 Ultra переміг у цій же категорії минулого року. Маркес згадує масивний 6,8-дюймовий екран, тривалий час автономної роботи та одну з найсучасніших систем камер, а також стилус S Pen у комплекті.

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Найкращий маленький смартфон

Asus Zenfone 10 обрали найкращим малим телефоном. 5,8 дюйма можна вважати невеликими за сьогоднішніми стандартами. Компактніший формфактор поєднується з розумним апаратним забезпеченням для людей, які шукають менші телефони.

Galaxy Z Flip 5 від Samsung отримав почесну згадку в цій категорії за те, що пропонує апаратне забезпечення преміумкласу в пристрої, який можна скласти, щоб стати ультракомпактним.

Найкраще співвідношення ціни та якості

Цього разу Galaxy A54 від Samsung був обраний у категорії кращого смартфону за свою ціну Smartphone Awards 2023. Телефон, який коштує менш як 400 доларів, забезпечує хороший баланс між функціональністю і низькою ціною. Pixel 7A від Google отримав згадку в цій категорії.

Смартфон року

Головну нагороду отримав Google Pixel 8. Попри те, що він коштує на 100 доларів більше, ніж його попередник, смартфон має набагато кращий дисплей і багато цікавих програмних функцій. При цьому Google обіцяє сім років оновлень програмного забезпечення для Google Pixel 8.

Повний відеоролик MKBHD Smartphone Awards 2023:

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