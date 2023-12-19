Новини Ігри 19.12.2023 о 10:59 comment views icon

Модери замінюють апскейлер NVIDIA DLSS на AMD FSR3. Це забезпечує вищий FPS для RTX 30 у Cyberpunk 2077

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Юрій Орос

Автор новин

Модери замінюють апскейлер NVIDIA DLSS на AMD FSR3. Це забезпечує вищий FPS для RTX 30 у Cyberpunk 2077

Технологія апскейлінга FSR3 (AMD FidelityFX Super Resolution 3) з відкритим кодом стала доступна минулого тижня, що дало змогу геймерам, модерам та розробникам ігор почати впроваджувати FSR у програмне забезпечення. Геймери вже можуть використовувати перші модифікації з підтримкою FSR3 у таких іграх, як The Last Of Us Part 1 або навіть Cyberpunk 2077.

Модери взяли на себе задачу замінити NVIDIA DLSS Frame Generation (DLSSG) на аналог AMD FSR3 Frame Generation в будь-якій грі. Однак це не ідеальне рішення, оскільки продуктивність може бути не оптимальною, і геймерам слід очікувати візуальних артефактів, збоїв та загального гіршого досвіду, ніж нативна реалізація. Крім того, деякі модифікації, які мають працювати у «всіх» іграх, матимуть проблеми з багатьма з них, передає Videocardz.

NVIDIA DLSS3 замінена на FSR3, що дозволяє генерувати кадри для RTX 3080

Користувачі повідомляють, що інструмент для модифікації працює для багатьох ігор, таких як Cyberpunk 2077 або The Witcher 3, але можуть виникнути проблеми з Ratchet and Clank: Rift Apart, Dying Light 2 або Hitman 3.

На відео MxBenchmarkPC показано Cyberpunk 2077 FSR3/DLSSG. Гра виконується на відеокарті GeForce RTX 3080, збільшуючи продуктивність майже вдвічі:

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