Модери замінюють апскейлер NVIDIA DLSS на AMD FSR3. Це забезпечує вищий FPS для RTX 30 у Cyberpunk 2077

Технологія апскейлінга FSR3 (AMD FidelityFX Super Resolution 3) з відкритим кодом стала доступна минулого тижня, що дало змогу геймерам, модерам та розробникам ігор почати впроваджувати FSR у програмне забезпечення. Геймери вже можуть використовувати перші модифікації з підтримкою FSR3 у таких іграх, як The Last Of Us Part 1 або навіть Cyberpunk 2077.

Модери взяли на себе задачу замінити NVIDIA DLSS Frame Generation (DLSSG) на аналог AMD FSR3 Frame Generation в будь-якій грі. Однак це не ідеальне рішення, оскільки продуктивність може бути не оптимальною, і геймерам слід очікувати візуальних артефактів, збоїв та загального гіршого досвіду, ніж нативна реалізація. Крім того, деякі модифікації, які мають працювати у «всіх» іграх, матимуть проблеми з багатьма з них, передає Videocardz.

Користувачі повідомляють, що інструмент для модифікації працює для багатьох ігор, таких як Cyberpunk 2077 або The Witcher 3, але можуть виникнути проблеми з Ratchet and Clank: Rift Apart, Dying Light 2 або Hitman 3.

На відео MxBenchmarkPC показано Cyberpunk 2077 FSR3/DLSSG. Гра виконується на відеокарті GeForce RTX 3080, збільшуючи продуктивність майже вдвічі: