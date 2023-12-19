MSI анонсувала SSD SPATIUM M570 PRO FROZR з інтерфейсом PCIe 5.0 та швидкістю до 12400 МБ/с

Компанія MSI повідомила про випуск флагманського твердотілого накопичувача SPATIUM M570 PRO FROZR, а також високопродуктивної моделі SPATIUM M482.

SPATIUM M570 PRO FROZR оснащений новітнім контролером PHISON E26 PCIe 5.0, флешпам’яттю 3D NAND та швидкісним інтерфейсом підключення PCIe 5.0. Ця комбінація забезпечує високу швидкість передачі даних ─ до 12400 МБ/с послідовного читання і 11800 МБ/с послідовного запису. Для відводу тепла від компонентів накопичувача використовується пасивна система охолодження з теплопровідних трубок та поверхневого радіатора. Накопичувач SPATIUM M570 PRO FROZR з інтерфейсом NVMe 2.0 і M.2 2280 доступний у варіантах місткістю 1, 2 та 4 ТБ.

SPATIUM M482 – накопичувач з підтримкою стандартів PCIe Gen 4 та NVMe 1.4. Він забезпечує швидкість передачі даних до 7300 МБ/с при послідовному зчитуванні та 6400 МБ/с при послідовному записі. Ця модель доступна у вигляді версій місткістю 1 ТБ та 2 ТБ.

Ціни та строки початку продажів цих накопичувачів в Україні поки не повідомляються.