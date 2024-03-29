Митниця запустила онлайн-сервіс для декларування та сплати податків з посилок з-за кордону

Самостійно задекларувати експрес-відправлення українці зможуть в Особистому кабінеті на вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» шляхом подання електронної митної декларації М-16 — це можна зробити й за допомогою смартфона.

Шляхом використання попередньої інформації, яка подається експрес-операторами, громадяни зможуть самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі.

Для спрощення процесу Держмитслужба запровадила низку сервісних функцій:

переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;

автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;

можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;

розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;

передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації — в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Після подання декларації М-16, яку необхідно підписати за допомогою КЕП або ДІЯ.Підпис, відбувається наступне:

У разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код. На нього можна натиснути (або навести камеру телефону) і за кілька секунд сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

Статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю також можна відстежити онлайн через Особистий кабінет.

Альтернативні способи оформлення так само діють — як-от декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.

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