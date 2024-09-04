На Apple TV+ вийшов четвертий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — шпигунського трилеру з «хамовитим» Ґері Олдменом

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Ґері Олдмен повернувся до ролі буркотливого та хамовитого боса відділу шпигунів-невдах Джексона Лемба.

Відсьогодні 4-й сезон серіалу «Повільні коні» транслюється на Apple TV+. Для перегляду доступний перший епізод (з українськими субтитрами) — решта виходитимуть щосереди, до 9 жовтня включно.

«Повільні коні» — це шпигунський телесеріал-трилер, який був заснований на серії романів Міка Геррона «Slough House» і оповідає про відділ шпигунів, які провалили попередні роботи. На них чекає нудна паперова робота та знущання зі сторони хамовитого, але харизматичного боса.

Четвертий сезон стартує з «вибуху, який підриває особисті таємниці, розхитуючи й без того нестабільні основи Slough House».

Керує серіалом Адам Рендалл («Я тебе бачу»), а до головних ролей, окрім Олдмена, повернулись Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чанг, Еймі-Фіон Едвардс, Кадіфф Кірван і Джонатан Прайс. Серед новачків — Г’юго Вівінг, Джоанна Скенлан, Рут Бредлі, Том Брук і Джеймс Калліс.

Третій сезон серіалу «Повільні коні» номінували на 9 премій «Еммі» — зокрема в категоріях кращий драматичний серіал та акторських номінаціях для Олдмена, Лоудена та Прайса. П’ятий сезон — наразі у розробці.

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