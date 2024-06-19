На хакерському форумі продають конфіденційні дані AMD – компанія почала розслідування можливого зламу

AMD розслідує, чи стала вона жертвою кібератаки. Розслідування почалося після того, як зловмисник виставив для продажу на хакерському форумі нібито вкрадені в AMD дані. Він стверджує, що лот містить інформацію про співробітників AMD, фінансові документи та конфіденційну інформацію.

«Ми тісно співпрацюємо з представниками правоохоронних органів і стороннім хостинг-партнером, щоб розслідувати претензію та важливість даних», – йдеться в заяві AMD.

Продавець поділився скріншотами деяких імовірно вкрадених облікових даних AMD, але досі не повідомив, за скільки він їх продає і як вони були отримані.

«Сьогодні я продаю витік даних AMD.com. Дякую, що прочитали та насолоджуйтесь! «У червні 2024 року AMD, велика комп’ютерна компанія, зазнала витоку даних. Зламані дані: майбутні продукти AMD, технічні характеристики, бази даних співробітників, бази даних клієнтів, файли на майно, ПЗУ, вихідний код, мікропрограмне забезпечення та фінанси», — заявив автор у своєму дописі на хакерському форумі.

Зловмисник також повідомив, що дані включають базу даних співробітників, яка містить ідентифікатори користувачів, імена та прізвища, посадові функції, номери робочих телефонів, адреси електронної пошти та статус зайнятості.

Джерело: bleepingcomputer

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.