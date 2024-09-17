Народний електромобіль: Kia планує випустити бюджетну модель з ціною €20 тис.

Kia має намір збільшити свою частку ринку, випустивши серію дешевших електромобілів. Деякі з них вже випускаються, як-от новий EV3, але Kia прагне зробити електромобілі ще доступнішими. Цього планується досягти за допомогою нової моделі початкового рівня, ціна якої становитиме близько €20 тис.

Під час тестдрайву Kia EV3 генеральний директор Хо-Сун Сонг сказав, що компанія хоче випустити електромобіль початкового рівня за ціною близько $22200 (€20000). Kia зареєструвала торгові марки від EV1 до EV9, що відкриває можливість для випуску дешевших електромобілів нижчого рівня, ніж EV3. Наразі ціна EV3 стартує приблизно з €35 тис.

Сонг сказав, що електромобіль початкового рівня є «наступною метою бренду», оскільки він, ймовірно, знизить поріг для початку їзди на електриці.

Kia вже підтвердила, що протягом наступних 3 років випустить модель EV2 вартістю близько €30000. Ймовірно, ще дешевша версія отримає назву EV1. Однак появи цієї доступної моделі доведеться ще почекати.

«Цього не може статися в найближчі два роки», – додав генеральний директор Kia.

За словами Сонга, електромобіль за ціною нижче €20 тис., ймовірно, не з’явиться раніше 2030 року. У міру появи нових технологій акумуляторів та трансмісії електромобілів Kia планує продовжувати знижувати ціну.

Сонг також підтвердив, що Kia розробляє твердотілі батареї, які виглядають «в усіх аспектах набагато краще», ніж поточна технологія акумуляторів для електромобілів. Однак керівник Kia не сказав, коли компанія випустить електромобілі з твердотілими акумуляторами.

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Джерело: electrek