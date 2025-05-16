Наступна Xbox буде на ARM? Про це свідчить вакансія

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Той чи інший продукт під брендом Xbox може базуватися на платформі ARM від Qualcomm. Такий пристрій згадується у вакансії опублікованої виробником процесорів.

В описі вакансії директора з продажу в Qualcomm згадується, що посада передбачатиме підтримку «діяльності з продажу наступного покоління продуктів Surface та Xbox, побудованих на рішеннях Snapdragon». Відповідно, можна зробити висновок, що компанія знає про появу одного або більше таких пристроїв.

Чипи Qualcomm Snapdragon зазвичай використовуються у портативних пристроях, як смартфони та планшети, а також у Microsoft Surface та Copilot+ PC інших виробників — останні не надто добрі у сучасних іграх для Windows. Тож навряд йдеться про основну ігрову консоль наступного покоління. До того ж зміна платформи з x86 породжує проблеми сумісності.

Тож найбільш ймовірно йдеться про портативну консоль, аналогічну Steam Deck або Nintendo Switch 2. Головний конкурент, Sony, фактично перетворила свій пристрій PlayStation Portal на консоль. Сайт Wccftech розповідає про чутки, що портативна система PlayStation 6 знаходиться в розробці. Тож Microsoft лишається чи не єдиною серед конкурентів без власної портативної консолі.

Керівник ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер неодноразово натякав на портативну систему в минулому. Плани нібито включали не лише неанонсований кишеньковий пристрій, але й портативну ігрову систему, відому як Project Kennan, ймовірно на основі Steam Deck. За чутками, портативна консоль розробляється у співпраці з Asus.