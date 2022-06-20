NAVI з новим українським гравцем sdy у складі перемогли Vitality у фіналі BLAST Premier: Spring за CS:GO

У гранд-фіналі турніру CS:GO BLAST Premier: Spring Finals 2022 команда NAVI обіграла Team Vitality з рахунком 2:0 і отримала $200,000 призових. Вже традиційно найкращим гравцем турніру став Олександр “s1mple” Костильов, який закінчив турнір із рейтингом 1,37.
Крім цього, s1mple став найкращим серед усіх учасників чемпіонату у наступних категоріях:
- співвідношення між фрагами та смертями (+88);
- співвідношення між нанесеною та отриманою втратою (+20,6);
- кількість фрагів за раунд (0,88);
- кількість фрагів із AWP (115).
У команді NAVI також дебютував український гравець Віктор sdy Оруджев, який замінив росіянина Кирила «BoombI4» Михайлова.
Dreams come true. pic.twitter.com/odeXRPcwqe
— 🇺🇦 Viktor Orudzhev 🇺🇦 (@somedieyoungCS) June 19, 2022
Свій шлях на чемпіонаті Народжені Перемагати почали з протистояння OG у групі B. У боротьбі на рівних, NAVI поступилися та далі боролися з BIG за вихід у плей-офф. Народжені Перемагати здолали німецький клуб на двох картах поспіль (Mirage – 16:10, Dust2 – 16:8).
Першим суперником NAVI у заключній стадії BLAST Premier: Spring Finals став чемпіон PGL Major Antwerp 2022, колектив FaZe Clan. Нашим хлопцям вдалося здобути чисту перемогу у матч-реванші, де суперник зміг взяти лише 7 раундів на двох картах (Dust2 – 16:6, Inferno – 16:1). У півфіналі турніру NAVI знову зустрілися з OG. З рахунком 2:1 Народжені Перемагати взяли реванш після поразки у груповому етапі та вийшли у фінал.
Підсумки BLAST Premier: Spring Finals 2022
1-е місце: Natus Vincere — $ 200 000
2-е місце: Team Vitality — $ 85 000
3–4 місця: G2 Esports, OG — по $ 40 000
5–6 місця: ENCE, FaZe Clan — по $ 20 000
7–8 місця: paiN Gaming, BIG — по $ 10 000
Наступним викликом для NAVI стане Intel Extreme Masters Season XVII – Cologne, що пройде з 7 по 19 липня. Призовий фонд чемпіонату становитиме $1,000,000.