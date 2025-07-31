Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими

Процесор AMD / AMD

Схоже, що наступне покоління G-серії процесорів AMD може бути рефрешем 8000-ї лінійки, а архітектуру Zen 5 у гібридних процесорах доведеться чекати ще рік.

Неприємна новина з’явилася у соцмережі X, де надійний інсайдер під ніком HXL повідомив, що наступне покоління процесорів G-серії AMD буде лише рефрешем 8000-ї лінійки.

Раніше вважалося, що Ryzen 9000G матимуть кодову назву Strix Point і працюватимуть на актуальній для десктопних процесорів архітектурі Zen 5.

Rumor: 9000G APU is 8000G APU Refresh.https://t.co/WSjPjsIg0i — HXL (@9550pro) July 30, 2025

Підтвердженням слів HXL стало ще одне повідомлення на форумі Chiphell. В якому один з користувачів зазначив, що чекати кардинальних оновлень доведеться не у наступному поколінні, а у поколінні після нього.

Наразі невідомо, як саме називатимуться майбутні APU, які знову ж, за чутками, мають вийти цього року. Можливо, це будуть Ryzen 8050G, або ж дійсно Ryzen 9000G. Але якщо інформація підтвердиться, то це буде перший випадок рефрешу G-серії. До цього компанія лише пропускала індекси в найменуванні (наприклад, не вийшли Ryzen 6000G та 7000G).

Нагадаємо, що лінійка процесорів Ryzen 8000G — це гібридні, однокристальні чипи від AMD з вбудованою графікою RDNA 3.0, створені на архітектурі Zen 4 та орієнтовані на продуктивні настільні ПК без потреби в дискретній відеокарті.

Джерело: Videocardz