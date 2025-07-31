Новини Пристрої 31.07.2025 comment views icon

Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими

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Олексій Єрін

Автор новин

Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Процесор AMD / AMD

Схоже, що наступне покоління G-серії процесорів AMD може бути рефрешем 8000-ї лінійки, а архітектуру Zen 5 у гібридних процесорах доведеться чекати ще рік.

Неприємна новина з’явилася у соцмережі X, де надійний інсайдер під ніком HXL повідомив, що наступне покоління процесорів G-серії AMD буде лише рефрешем 8000-ї лінійки.
Раніше вважалося, що Ryzen 9000G матимуть кодову назву Strix Point і працюватимуть на актуальній для десктопних процесорів архітектурі Zen 5.

Підтвердженням слів HXL стало ще одне повідомлення на форумі Chiphell. В якому один з користувачів зазначив, що чекати кардинальних оновлень доведеться не у наступному поколінні, а у поколінні після нього.

Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Повідомлення на форумі Chiphell / Chiphell

Наразі невідомо, як саме називатимуться майбутні APU, які знову ж, за чутками, мають вийти цього року. Можливо, це будуть Ryzen 8050G, або ж дійсно Ryzen 9000G. Але якщо інформація підтвердиться, то це буде перший випадок рефрешу G-серії. До цього компанія лише пропускала індекси в найменуванні (наприклад, не вийшли Ryzen 6000G та 7000G).

  • Ryzen 2000G Raven Ridge (Zen) AM4

  • Ryzen 3000G Picasso (Zen+) AM4

  • Ryzen 4000G Renoir (Zen 2) AM4

  • Ryzen 5000G Cezanne (Zen 3) AM4

  • Ryzen 8000G Phoenix (Zen 4) AM5

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  • ? Ryzen 9000G (Zen 4) AM5 ?

  • ? Ryzen 10000G Strix Point (Zen5) AM5 ?

Нагадаємо, що лінійка процесорів Ryzen 8000G — це гібридні, однокристальні чипи від AMD з вбудованою графікою RDNA 3.0, створені на архітектурі Zen 4 та орієнтовані на продуктивні настільні ПК без потреби в дискретній відеокарті.

Джерело: Videocardz

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