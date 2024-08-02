Avowed перенесли на 2025 рік: Obsidian не хоче конкурувати зі S.T.A.L.K.E.R. 2

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Проте гра, як кажуть, перебуває в «хорошому стані».

Компанія Obsidian Entertainment відклала випуск свого нового фентезійного екшн-рольового проєкту Avowed. Журналіст Том Воррен у своєму інформаційному бюлетені The Verge’s Notepad розкрив, що гра, раніше запланована на 2024 рік, тепер вийде на початку 2025 року.

Obsidian та Microsoft досі офіційно не оголошували точну дату виходу Avowed, обмежуючись лише загальним «2024 роком». Однак у червні в блозі розробників ненавмисно з’явилася, а потім швидко зникла дата 12 листопада.

Попри перенесення, джерела Воррена стверджують, що розробка Avowed йде добре. Рішення про відтермінування пов’язане з бажанням надати грі «простір для дихання» в період, коли Xbox Game Pass буде перевантажений новинками.

Листопадовий реліз «Avowed» зіткнувся б із конкуренцією з боку довгоочікуваного проєкту GSC Game World «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», який нещодавно перенесли на 20 листопада. Крім того, приблизно в цей же час очікується вихід Assassin’s Creed Shadows і рольової гри від BioWare — Dragon Age: The Veilguard.

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У червні представники Obsidian розповіли Eurogamer, що Avowed перебуває на завершальній стадії розробки та вступає у фазу полірування.

Є і хороша новина — Indiana Jones and the Great Circle від Bethesda все ще запланована на грудень 2024 року.

Джерело: Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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