Netflix зробить обмін паролями “законним”, але за окрему платню. Нові правила впровадять до квітня 2023 року

Netflix найближчими місяцями розгорне систему обміну паролями для акаунтів, за використання якої вимагатиме додаткових коштів.

“Наші умови обмежують використання Netflix одним домогосподарством, але нові правила дозволять використовувати свій обліковий запис ширше. Платний обмін дозволить користувачам в багатьох країнах платити додатково, якщо вони хочуть поділитися Netflix з людьми, з якими вони не живуть”, — пише Netflix.

Після запуску платного обміну паролями Netflix очікує певної “реакції скасування” на ринках, але впевнений, що “довгострокові переваги” призведуть до “підвищення загального доходу”. Жодної інформації про ціни, а також конкретну дату запуску нових правил не називають, обмежуючись фразою, що їх широко впровадять “пізніше в першому кварталі 2023 року”, тобто десь до квітня.

У жовтні стримінговий гігант запровадив інструмент міграції облікового запису Profile Transfer — він дозволить учасникам чинних облікових записів перейти на використання нового облікового запису, зберігши при цьому дані поточного профілю. Netflix також дозволив дистанційно виходити з облікових записів на окремих пристроях.

У Латинській Америці вже працює пілотна програма, яка стягує додаткову плату з клієнтів (одну чверть базової ставки), якщо інші облікові записи використовують їх реєстраційні дані для входу. У травні звіт Rest of World показав, що тестування пройшло не дуже добре, і передплатники в Перу заявили, що не були офіційно сповіщені про цю політику, а рівні застосування відрізнялися між користувачами.

“Наша робота полягає в тому, щоб трохи підштовхнути користувачів і створити функції, які зроблять перехід до їхніх власних облікових записів легким і простим”, — сказав Пітерс під час звіту про прибутки, відповідаючи на запитання про обмін паролями.

Окремо сервіс також дозволив користувачам в Аргентині, Сальвадорі, Гватемалі, Гондурасі та Домініканській Республіці купувати додаткові “домогосподарства”.

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Впровадження платного доступу — один з методів, які Netflix використовує, щоб догодити інвесторам, оскільки зростання кількості передплатників продовжує сповільнюватися. Після першої за майже 10 років втрати користувачів, у четвертому кварталі 2022 року Netflix отримав близько 7,6 мільйона нових передплатників у всьому світі. Цифра, хоч і перевершує очікування аналітиків, але все ще нижча порівняно з 8,2 мільйонами передплатників, які “прийшли” на платформу у той же період 2021-го року.

У листопаді Netflix запустив дешевшу передплату з рекламою, і каже, що “задоволений першими результатами”. У перший місяць запуску її придбали лише 9% нових передплатників. Приблизно в той же час повідомлялось, що стримінговий гігант повернув певну суму рекламодавцям після того, як не досяг цільової аудиторії. У грудні за даними Antenna на цей тариф підписалася 15 % нових абонентів.

Нова передплата має деякі обмеження, зокрема відсутність офлайн-завантажень, якість відео 720p та відсутність деякого контенту через ліцензійні обмеження.

“Ми не збираємося бути більшими за Hulu в перший рік, але, сподіваюся, протягом наступних кількох років ми зможемо стати принаймні такими ж великими. Ми б не займалися таким бізнесом, якби не вірили, що він може принести принаймні понад 10% нашого доходу — і, сподіваюся, з часом значно більше” , — сказав Спенсер Нойман, головний фінансовий директор Netflix.

За останні кілька місяців компанія випустила потужний список контенту, зокрема “Ножі наголо: Скляна цибуля”, “Венздей”, і “Гаррі та Меган”, який допоміг Netflix боротися з жорсткою конкуренцією з боку інших стримерів. Минулого року Disney Plus випустив рівень із підтримкою реклами та продовжує залучати передплатників у пакет із Hulu та ESPN Plus. Тим часом на HBO Max минулого року відбулася рекордна прем’єра фільму “Дім дракона”, за якою слідував дебют “The Last Of Us”, що зібрав 4,7 мільйона глядачів за одну ніч.

Здається, що 2023-й рік стане менш яскравим для Netflix, оскільки він обмежив витрати на контент до 17 мільярдів доларів — скорочення, яке вже відобразилось в цьогорічній економній лінійці фільмів.

Раніше компанія оголосила, що її генеральний директор та співзасновник Рід Гастінгс йде у відставку після 25 років керування компанією та передасть естафету співдиректору Теду Сарандосу та Грегу Пітерсу, колишньому операційному директору Netflix. Гастінгс не залишає компанію повністю, а замість цього візьме на себе роль виконавчого голови.

Джерело: The Verge