Netflix показав трейлер стрічки «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами» Зака Снайдера — прем’єра 19 квітня

Netflix опублікував перший офіційний трейлер фільму «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами» режисера Зака ​​Снайдера. Фільм вийде 19 квітня.

Трейлер, який триває близько двох з половиною хвилин, починається драматичною екшн-сценою, де музика задає ритм бою, а уся сцена схожа на відеогру. Ми також бачимо, як персонаж Джимона Хонсу виголошує запальну промову, робота-персонажа Ентоні Хопкінса Джиммі, який рубає ворогів, та кілька інтенсивних ближніх боїв.

«Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами» продовжує епічну історію Кори й решти воїнів, готових пожертвувати всім у боротьбі пліч-о-пліч із народом Вельдту задля захисту донедавна мирного селища, що стало новим домом для тих, чию батьківщину відібрав Материнський Світ. Напередодні битви воїнам доведеться постати перед істиною, що криється у їхньому власному минулому, і кожен із них повідає, за що насправді бореться. Уся міць Реалму опускається на повстання, та в скрутну годину утворюються незламні узи, постають нові герої і зароджуються легенди», — йдеться в офіційному синопсисі.

«Бунтівний місяць 2» виходить менш ніж через п’ять місяців після того, як у грудні 2023 року на Netflix з’явилася перша частина. Шестигодинні режисерські версії мають вийти влітку.

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Джерело: IGN

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