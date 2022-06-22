Netflix випустив трейлер другої частини четвертого сезону серіалу «Дивні Дива» / Stranger Things — два завершальні епізоди вийдуть 1 липня та триватимуть майже 4 години

Слідом за коротким тизером Netflix показав повноцінний трейлер другої частини четвертого сезону серіалу науково-фантастичного серіалу «Дивні дива» / Stranger Things, створеного братами Даффер — два завершальні епізоди з’являться 1 липня, а їх загальний хронометраж становить майже 4 години (восьма серія триватиме 1 годину 25 хвилин, дев’ята — майже 2,5 години).

Перша частина четвертого сезону Stranger Thing із семи епізодів вийшла 27 травня та показала найкращий старт серед серіалів Netflix, встановив абсолютний рекорд за кількістю годин перегляду (286,79 млн годин) — відтоді шоу надійно утримує лідерство в загальному рейтингу та регіональних рейтингах у 75 країнах. Власне, четвертий сезон «Дивних Див» вже обійшов другий сезон «Бріджертонів» та зараз очолює загальний рейтинг за кількістю годин перегляду (за перші 28 днів з релізу) — глядачі провели за шоу 883,3 млн.

Продовження серіалу вийшло через три роки після показу третього сезону — події в ньому розгортаються через пів року після попереднього фіналу у трьох різних місцях: багато з основних персонажів залишається у Хоукінсі (слугувало місцем дії попередніх трьох сезонів), тоді як Вілл, Одинадцять і Джонатан переїжджають до Каліфорнії, а шериф Джим Гоппер потрапляє до тюрми десь на Камчатці. Продовження розповість про те, як головні герої спробують раз і назавжди покласти край усьому лиху та монстрам з потойбічного світу, який називають «зворотною стороною».

До своїх ролей повернулися актори минулих сезонів — Міллі Боббі Браун, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Седі Сінк, Чарлі Гітон та Наталія Даєр. Також 4 сезон додає нових персонажів, таких як Кріссі Каннінгем (Грейс Ван Дієн), Едді Мансон (Джозеф Квінн), Аргайл (Едуардо Франко) і Векна|Пітер Баллард|Номер Один (роль головного антагоніста дісталася Джеймі Кемпбелл Бауеру).

Трейлер другої частини четвертого сезону серіалу «Дивні дива» / Stranger Things англійською

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Цікаво, що в трейлері звучить пісня британської співачки «Running Up That Hill» 1985 року, яка грає дуже значну роль у сюжеті — трек різко набрав популярність після виходу першої частини четвертого сезону «Дивні дива» та вперше очолив британські чарти.

«Дивні дива» вже продовжили на п’ятий сезон, який завершить поточну сюжетну арку. До речі, ще 2017 року брати Даффери повідомляли, що планують не менше чотирьох-п’яти сезонів. Водночас у лютому вони натякали на ймовірний спіноф для шоу.