Netflix вирішив «виправити» надмірний сексизм Сокки в серіалі «‎Аватар: Останній захисник» — фанати цього не оцінили

У «живій» адаптації анімаційного серіалу Nickelodeon на Netflix персонаж Сокка дещо відрізнятиметься від оригіналу.
В інтерв’ю Entertainment Weekly актори Кіавентіо Тарбелла (Катара) та Ієн Услі (Сокка) розказали, що сексизм оригінального Сокки активно обговорювався під час розробки адаптації та зрештою був навмисно усунений з образу персонажа.
«Ми усунули елемент того, наскільки сексистським був Сокка. Я відчуваю, що в оригінальному шоу було багато моментів, які були сумнівними», — каже Кіавентіо, з чим погодився Услі.
На Reddit існують окремі теми, присвячені обговоренню сексизму Сокки, де зокрема згадується як в оригіналі він робив зауваження на кшталт того, що «дівчата краще лагодять одяг, аніж хлопці; тоді, як хлопці краще полюють та б’ються». Водночас в деяких коментарях зазначають, що таким чином творці прибирають невіддільну рису оригінального персонажа, яка показує Сокку як «людину, яка успадкувала надто спрощені погляди своєї культури, але здатна еволюціонувати, коли стикається з реальністю».
Водночас адаптація Netflix привнесла зміни не лише в образ Сокки. Раніше шоураннер Альберт Кім сказав, що початок шоу кардинально відрізнятиметься від анімаційної версії. Серіал також детальніше охопить тему «геноциду народу магів повітря та піднесення нації вогню».
«Це свідоме рішення показати людям, щось відмінне від мультсеріалу», — сказав Кім. «Нам доводилося інколи розгадувати сюжетні лінії та реміксувати їх по-новому, щоб вони мали сенс для серіалізованої драми. Тому цікаво подивитись, як на це відреагують».
Творці «Аватар: Останній захисник» Браян Конєцко та Майкл Данте ДіМартіно витратили два роки на розробку живої екранізації для Netflix, перш ніж оголосили про свій відхід з проєкту через творчі розбіжності. Кім, який залишився єдиним шоураннером, сказав, що без них продовжувати створення шоу було «абсолютно складно».
«Треба бути ідіотом, щоб хоч трохи не злякатися», — сказав Кім. «Моєю першою реакцією після «О, чорт!» було «Чорт! Чи дійсно я хочу це зробити? Чи є спосіб покращити оригінал?» Кожного разу, коли ви беретеся за те, що вже полюбилося мільйонам шанувальників, ви повинні задавати собі ці запитання».
Всі 8 епізодів першого сезону серіалу «Аватар: Останній захисник» вийдуть на Netflix 22 лютого.