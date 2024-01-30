Netflix вирішив «виправити» надмірний сексизм Сокки в серіалі «‎Аватар: Останній захисник» — фанати цього не оцінили

У «‎живій» адаптації анімаційного серіалу Nickelodeon на Netflix персонаж Сокка дещо відрізнятиметься від оригіналу.

В інтерв’ю Entertainment Weekly актори Кіавентіо Тарбелла (Катара) та Ієн Услі (Сокка) розказали, що сексизм оригінального Сокки активно обговорювався під час розробки адаптації та зрештою був навмисно усунений з образу персонажа.

«Ми усунули елемент того, наскільки сексистським був Сокка. Я відчуваю, що в оригінальному шоу було багато моментів, які були сумнівними», — каже Кіавентіо, з чим погодився Услі.

На Reddit існують окремі теми, присвячені обговоренню сексизму Сокки, де зокрема згадується як в оригіналі він робив зауваження на кшталт того, що «дівчата краще лагодять одяг, аніж хлопці; тоді, як хлопці краще полюють та б’ються‎». Водночас в деяких коментарях зазначають, що таким чином творці прибирають невіддільну рису оригінального персонажа, яка показує Сокку як «людину, яка успадкувала надто спрощені погляди своєї культури, але здатна еволюціонувати, коли стикається з реальністю».

Водночас адаптація Netflix привнесла зміни не лише в образ Сокки. Раніше шоураннер Альберт Кім сказав, що початок шоу кардинально відрізнятиметься від анімаційної версії. Серіал також детальніше охопить тему «‎геноциду народу магів повітря та піднесення нації вогню».

«Це свідоме рішення показати людям, щось відмінне від мультсеріалу», — сказав Кім. «Нам доводилося інколи розгадувати сюжетні лінії та реміксувати їх по-новому, щоб вони мали сенс для серіалізованої драми. Тому цікаво подивитись, як на це відреагують».

Творці «‎Аватар: Останній захисник» Браян Конєцко та Майкл Данте ДіМартіно витратили два роки на розробку живої екранізації для Netflix, перш ніж оголосили про свій відхід з проєкту через творчі розбіжності. Кім, який залишився єдиним шоураннером, сказав, що без них продовжувати створення шоу було «‎абсолютно складно».

«Треба бути ідіотом, щоб хоч трохи не злякатися», — сказав Кім. «Моєю першою реакцією після «О, чорт!» було «Чорт! Чи дійсно я хочу це зробити? Чи є спосіб покращити оригінал?» Кожного разу, коли ви беретеся за те, що вже полюбилося мільйонам шанувальників, ви повинні задавати собі ці запитання».

Всі 8 епізодів першого сезону серіалу «Аватар: Останній захисник» вийдуть на Netflix 22 лютого.