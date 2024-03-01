Nextorage випустила два SSD для ігрових ПК та PS5: 8 ТБ, читання 7300 МБ/с та ціна $850

Компанія Nextorage випустила два нових твердотілих накопичувачі місткістю 8 ТБ, орієнтовані на геймерськи системи.

Модель NE1N8TB належить до серії G. Вона виконана у стандартному формфакторі M.2 2280 та не має радіатора. Цей накопичувач призначений для комп’ютерів та ноутбуків. Водночас модель NEM-PA8TB є представником серії NEM-PA, оснащена алюмінієвим радіатором і більше орієнтований на власників PlayStation 5. Цю версію також можна використовувати в настільних системах, однак треба переконатись, що буде вдосталь місця для радіатора.

Обидва накопичувачі використовують восьмиканальний контролер, кеш-пам’ять DDR4 DRAM об’ємом 2 ГБ та чипи пам’яті 3D TLC NAND зі швидкістю 1200 МТ/с. Nextorage не розкриває модель контролера, але ймовірно, це Phison E18. SSD NE1N8TB та NEM-PA8TB підтримують інтерфейс PCIe 4.0 та забезпечують однакові показники швидкості ─ послідовне читання та запис становлять 7300 МБ/с та 6600 МБ/с (6900 МБ/с для моделей місткістю 2 ТБ і 4 ТБ), відповідно. Кількість операцій вводу-виводу на секунду досягає 900000 IOPS для читання та 1000000 IOPS для запису. Nextorage забезпечує накопичувачі NE1N8TB і NEM-PA8TB 5-річною гарантією та заявляє ресурс роботи 10000 TBW.

Модель Nextorage NEM-PA8TB вже доступна на Amazon за ціною $849,99. Версія NE1N8TB може коштувати на $10-15 дешевше.

Джерело: tomshardware

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