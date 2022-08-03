Ніл Патрік Харріс: Шуті Гатва зіграє першого Доктора-гея в серіалі «Доктор Хто»

Оскільки Джоді Віттакер, нинішнє втілення Доктора у серіалі «Доктор Хто», має залишити проєкт до кінця 2022 року, нещодавно було оголошено, що зірка «Статевого виховання» Шуті Гатва стане новим виконавцем цієї ролі. Гатва стане 14-м актором, який зіграв Доктора з того часу, як серіал вперше стартував у 1963 році.

Доктор – це позаземна істота, що подорожує в часі та має здатність регенерувати в нове тіло при тяжких травмах. Це дозволяє багатьом акторам зображати персонажа з часом.

Шуті Гатва стане першим темношкірим актором, який зіграв Доктора. Крім того, Ніл Патрік Харріс заявив, що Доктор у виконанні Гатви вперше стане геєм. За словами Харріса, який також приєднався до акторського складу в наступному сезоні «Доктора Хто», новий Доктор стане сексуальнішим і крутішим, ніж було раніше.

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«Мені довелося зустрітися і трохи поспілкуватися з ним, і він чудовий. Він буде першим Доктором-геєм, який буде дуже крутим, більш сексуальним Доктором», – сказав Ніл Патрік Харріс.

Поки що автори серіалу не підтвердили цієї інформації. Нагадаємо, Шуті Гатва вже грав роль гея у серіалі «Статеве виховання».

Джерело: screenrant