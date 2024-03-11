«Брати Супер Маріо» повертаються у кіно — Nintendo та Illumination випустять ще один анімаційний фільм у 2026 році

Нині мультфільм перебуває у розробці, однак невідомо, чи стане він прямим продовженням першого — «Брати Супер Маріо в кіно», який дебютував торік і заробив $1,36 млрд у всьому світі.

Подробиць щодо сюжету мало, однак творець ігрової серії Super Mario Bros. Сігеру Міямото зазначив, що команда «думає про те, щоб ще більше розширити світ, який матиме яскраву та веселу історію».

Кріс Меледандрі з Illumination додав, що команда вже робить «розкадровки сцен та розробляє декорації для нових середовищ».

Мультфільм вийде в США 3 квітня 2026 року, а пізніше того ж місяця дебютує в інших регіонах.

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Серед інших анонсів Nintendo — ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door вийде на Switch 23 травня 2024 року; Luigi’s Mansion 2 HD вийде на Switch 27 червня 2024 року; та Game Boy Dr. Mario, Mario Golf і Mario Tennis, які з’являться на Nintendo Switch Online 12 березня 2024 року.

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