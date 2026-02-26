Нова Android-програма сповіщає, коли хтось поблизу носить smart-окуляри

Photo: TechSpot

Багато хто скаже — нарешті: з’явилася програма для Android, яка відстежує сигнали Bluetooth, щоб виявляти приховані пристрої для запису, такі як Ray-Ban від Meta. Якщо хтось поблизу має шпигунське обладнання, застосунок сповіщає про це.





Лінзи на основі кремнію можуть стати новим фронтом у війнах за приватність. Поки компанії змагаються у створенні розумніших окулярів, здатних до розпізнавання облич і аналізу ШІ в реальному часі, один незалежний розробник створив щось значно простіше — застосунок, призначений для виявлення того, коли такі пристрої знаходяться поблизу. Android-додаток Nearby Glasses створений швейцарським соціологом і кодером-аматором Івом Жанрено. Він сканує активність Bluetooth Low Energy (BLE), пов’язану з виробниками, такими як Meta, Luxottica Group і Snap — компаніями, що стоять за найвідомішими розумними окулярами на ринку, — і надсилає сповіщення, якщо виявляє один із їхніх пристроїв поблизу.

Жанрено описує інструмент як “крихітну частину опору технологіям спостереження”. Концепція проста: перетворити ту саму короткодіапазонну взаємодію, яка забезпечує роботу більшості носимих пристроїв, на сигнал попередження. Після активації застосунок прослуховує Bluetooth “advertising frames” — пакети метаданих, які кожен пристрій з низьким енергоспоживанням передає, щоб ідентифікувати себе та взаємодіяти з обладнанням поблизу. Якщо він виявляє кадри, зареєстровані за Meta або її партнером Luxottica, користувач отримує push-сповіщення з текстом: “Розумні окуляри, ймовірно, поблизу”.

Ідентифікатори BLE публічно присвоюються Bluetooth Special Interest Group і каталогізуються в довідниках, доступних розробникам. Посилаючись на ці бази даних, Жанрено налаштував Nearby Glasses так, щоб він розпізнавав поширені ідентифікатори виробників, пов’язані зі споживчими окулярами, включно з розумними окулярами Ray-Ban від Meta та лінійкою Spectacles від Snap. Втім, зараз застосунок іноді помилково ідентифікує деякі пристрої — наприклад, гарнітури віртуальної реальності, які мають ті самі коди виробників або подібні структури трансляції, — але Жанрено вважає це керованим недоліком.

“Він усе ще недосконалий”, — сказав він 404 Media.

Ранні тести, проведені виданням, підтвердили як потенціал, так і обмеження системи. В одному випадку застосунок виявив гарнітуру Meta Quest 2 і сповістив користувачів, що розумні окуляри поблизу. Nearby Glasses з’явився на тлі зростаючого невдоволення носимими камерами, що зливаються із повсякденним виглядом. Коли Google Glass з’явилися у споживачів десять років тому, їхній дизайн одразу викликав ворожість: користувачів часто переслідували в публічних місцях, а сам пристрій було легко впізнати й відкинути.





Останні моделі Ray-Ban від Meta змінюють цю динаміку. Зовні не відрізняючись від звичайних окулярів, вони тепер містять функції на базі ШІ, які розмивають соціальні межі видимості та згоди. Раніше цього місяця The New York Times повідомила, що Meta розробила “Name Tag” — експериментальну функцію, яка дозволяє користувачам Ray-Ban ідентифікувати людей за допомогою розпізнавання облич, пов’язаного з AI-асистентом Meta. Компанія публічно не підтвердила, коли і чи взагалі ця функція буде запущена.

Навіть до появи таких інструментів журналісти документували неодноразові випадки зловживання окулярами для прихованого запису та домагань. В одному випадку чоловіків зняли на відео, коли вони використовували їх у масажних салонах; в іншому співробітників Митно-прикордонної служби США бачили в них під час імміграційних рейдів.

“Очевидно, що технології спостереження використовуються не лише урядовими головорізами, це також технологія, що підсилює мізогінну поведінку та культуру зґвалтування”, — сказав Жанрено.

Його коментар відображає ширші побоювання, що звичайні користувачі — а не лише корпорації чи державні органи — тепер мають доступ до непомітного обладнання для запису, посиленого ШІ. Щоб отримати застосунок, завантажте його з Google Play Store або GitHub, увімкніть сканування у передньому плані, натисніть Start і перегляньте журнал налагодження. Коли з’явиться попередження, в описі Play Store зазначено, що користувачі “можуть діяти відповідно”.

