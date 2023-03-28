Нова версія Microsoft Teams: приріст продуктивності, оновлений дизайн та ШІ-помічник Copilot

Корпорація Microsoft підготувала оновлену версію застосунку Teams. У спробі оптимізувати програму компанія переробила її з нуля, а цей процес зайняв роки.

У Microsoft відзначають, що нова версія Teams «швидша, простіша і гнучкіша, ніж будь-коли раніше». Головний віцепрезидент з розробки Microsoft Teams Сумі Сінгх заявив, що нова версія Teams «працює у 2 рази швидше, використовуючи на 50% менше ресурсів». Нова установка програми повинна бути у 3 рази швидше, а запуск або приєднання до зустрічей – у 2 рази швидше. Програмі потрібно на 50% менше оперативної пам’яті та на 70% менше місця на накопичувачі.

Microsoft відмовилася від базису Teams, заснованого на Electron, та перейшла до технології Microsoft Edge WebView2, а також повністю перейшла на бібліотеку React JavaScript. Також компанія приділила більше уваги мові дизайну Fluent для поліпшення інтерфейсу користувача і відповідності Windows 11. Microsoft також змінила колір полотна з сірого на білий і використовує менше фіолетового кольору Teams. Microsoft Teams тепер автоматично перемикається у темний режим, у додатку є групові зображення профілів та теми.

У новій версії Microsoft Teams з’явилися корисні функціональні поліпшення. Так, покращено метод перемикання між різними обліковими записами Microsoft Teams в організації. Додано функцію автоматичного опускання руки після того, як людина говорила. Дошка дозволяє вставляти компоненти Loop, щоб зробити полотно зручнішим для спільної роботи. У Microsoft Teams також з’являться відеофільтри на основі штучного інтелекту з низкою анімованих кадрів та можливістю змінювати відтінок відео у презентаціях.

Крім того, новий клієнт Teams позиціюється як основа майбутньої роботи Microsoft з інтелектуальним помічником Copilot та іншими функціями на основі штучного інтелекту для Teams. Користувачі зможуть запрошувати ШІ-помічника Copilot до групових чатів для виконання ряду завдань, наприклад, планування зустрічей або підбиття підсумків. Функція бізнес-чату Copilot також існуватиме у Teams у вигляді чат-бота, якого можна використовувати як особистий помічник для отримання даних та інформації з сервісів та програм Microsoft 365.

Новий клієнт Microsoft Teams вже доступний як попередня версія. Компанія має намір зібрати відгуки та внести зміни до застосунку, перш ніж вийде остаточна версія пізніше цього року.

У попередній версії Microsoft Teams також з’явилася нова функція використання 3D-аватарів в онлайн-конференціях замість знімання на камеру. Анімація аватарів здійснюється тільки на основі голосу, тому вони повинні добре працювати навіть без використання камери. Анімація також працює при використанні смайликів Teams та функції «підняти руку» на зборах. Користувачам пропонуються можливості персонального налаштування аватарів, включаючи бінді та слухові апарати.

Джерело: The Verge 1, 2