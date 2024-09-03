Lenovo готує доступніші ноутбуки Copilot+ PC з чипом Snapdragon X Plus – ціна від €899

Lenovo готова запропонувати нові та доступніші ноутбуки Copilot+ PC. Інсайдер Еван Бласс опублікував пресреліз від Lenovo, у якому детально описано різноманітні новинки, що будуть анонсовані на виставці IFA 2024. В тому числі два ноутбуки працюють на неанонсованому чипі Qualcomm Snapdragon X Plus.

Отже, Lenovo має анонсувати нові Copilot+ PC IdeaPad 5x та IdeaPad Slim 5x. Обидві моделі використовують 8-ядерний процесор Snapdragon X Plus та 14-дюймовий OLED дисплей, але виконані в різних формфакторах. IdeaPad Slim 5x – це класичний ноутбук в металевому корпусі. Водночас IdeaPad 5x – це трансформер 2-в-1.

Наразі найдешевшою пропозицією серед пристроїв Copilot+ PC є модель Surface Laptop 7 зі стартовою ціною від €1199. Однак новинки від Lenovo будуть щонайменше на €200 дешевшими. Так, орієнтовна ціна IdeaPad 5x очікується від €999, а версія Slim 5x буде ще дешевшою – від €899. Як очікуються, обидва нових ноутбуки стануть доступними для купівлі вже у вересні.

На додачу до цих моделей на базі нового процесора Qualcomm Snapdragon X Plus компанія Lenovo також планує представити кілька моделей Copilot+ PC з чипами Intel та AMD. Серед них згадуються 15-дюймовий Yoga Slim 7i Aura Edition з процесором Intel Core Ultra Series 2, а також Yoga Pro 7 та IdeaPad Slim 5 з новітніми чипами AMD Ryzen.

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Джерело: The Verge

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