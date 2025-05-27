Новий стандарт блоків живлення 80 Plus Ruby гарантує 96,5% ефективність — вже є пристрої з 97,5%

В сучасному світі, де цифрові сервіси та штучний інтелект щодня проникають у нові сфери нашого життя, дата-центри стають справжніми серцями сучасної інфраструктури. Вони живлять соціальні мережі, обробляють банківські транзакції, керують хмарними сервісами та опрацьовують роботу штучного інтелекту. Але за цим цифровим прогресом стоїть ще одна правда — шалене енергоспоживання. Саме тому з’явився новий стандарт ефективності для серверних блоків живлення — 80 Plus Ruby.

Кілька місяців тому CLEAResult без зайвого галасу запустила нову сертифікацію — 80 Plus Ruby. Вона орієнтована на серверні джерела живлення і підіймає планку енергоефективності на новий рівень. Якщо раніше хорошим результатом вважалося 94–95% ефективності, то тепер мова йде про щонайменше 96,5% ефективності при типовому навантаженні у 50%.

Ruby враховує енерговтрати при різних режимах роботи — як при піковому навантаженні, так і при мінімальному. Щоб отримати сертифікат, блок живлення має:

досягати 96,5% ефективності на 50% навантаження;

не опускатися нижче 90% ефективності навіть при 5% або 100% навантаженні;

підтримувати це на різних напругах — 230 В змінного струму, 277 В змінного струму, 480 В змінного струму та 380 В постійного струму.

На відміну від попередніх сертифікацій, Ruby також визначає мінімальні значення коефіцієнта потужності: при навантаженні 5% блок живлення повинен забезпечувати ККД 90% з коефіцієнтом потужності не менше 0,90, а при навантаженні 20% та 50% він повинен досягати ККД 95% та 96,5% відповідно, кожен з коефіцієнтом потужності не нижче 0,96. Це важливо, бо коефіцієнт потужності вказує на те, наскільки ефективно пристрій використовує електроенергію без перетворення її в марне тепло.

Першим нову сертифікацію підтримав Delta Electronics – один із провідних виробників блоків живлення. Нові моделі компанії потужністю 5500 Вт, призначені для серверів зі штучним інтелектом, не просто відповідали вимогам Ruby – вони досягли навіть 97,5% ефективності при збереженні коефіцієнта потужності вище 0.96. Це вже не просто «зелений» маркетинг, а конкретна технічна відповідь на запити часу.

Чому це важливо вже сьогодні? Хоча зараз дата-центри споживають «лише» 0,4% всієї електроенергії США, за прогнозами цей показник може зрости до 12% до 2028 року – через вибухове зростання хмарних сервісів й ШІ. І саме тому такі ініціативи, як 80 Plus Ruby, потрібні вже зараз. Адже чим вища ефективність, тим менше тепла і втрат, менше витрат на охолодження, а отже – нижчі витрати й менший вуглецевий слід.

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Джерело: techpowerup