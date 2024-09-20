Новий тизер серіалу «Гра в кальмара» — ще більше крові та садизму в другому сезоні

На заході Geeked Week Netflix показав новий тизер другого сезону серіалу «Гра в кальмара», в якому Сон Гі Хун повернеться до кривавих та садистських змагань.

Сюжет розгортається одразу після подій першого сезону, коли головний герой відмовляється від своїх планів поїхати до США. В новому тизері Сон Гі Хун знову вдягає зелену форму з номером 456 і долучається до нових учасників, які налаштовані поборотись за гроші, тоді як персонаж Лі Чон Че зосереджується на помсті та пошуку організаторів смертельних ігрищ.

Окрім Гі Хуна, у другому сезоні серіалу «Гра в кальмара» з’являться й інші ключові персонажі: фронтмен гри (Лі Бьон Хон), вербувальник нових гравців (Кон Ю) та молодий офіцер поліції, що шукав свого брата, (Ві Ха Чжун). Останній, здавалось, помер у першому сезоні, тож невідомо, як саме сценаристи повернуть його в серіал — можливо в спогадах, а можливо поранення зрештою виявиться не смертельним.

Хван Дон Хьок повернувся до режисури та продюсування, а також написав сценарій. Переглянути другий сезон серіалу «Гра в кальмара» можна вже з 26 грудня на Netflix.

Нагадаємо, що перший сезон став великим хітом для Netflix, коли вийшов у 2021 році — це найпопулярніший телесеріал не англійською мовою, який зібрав понад 2 млрд годин переглядів. «Гра в кальмара» також був номінований на «Еммі», де виграв 6 нагород.

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