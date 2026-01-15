Новини Софт 15.01.2026 comment views icon

Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ”
Власник платформи GOG Міхал Кіцінський/Gazeta.PL

Новий власник платформи з продажу відеоігор GOG Міхал Кіцінський не приховує власного критичного ставлення до ОС Windows. 

В інтерв’ю журналісту видання PC Gamer Джошуа Воленсу Кіцінський зазначив, що перейшов на macOS. Однак, за його словами, інколи йому доводиться ремонтувати комп’ютери батьків з Windows і це ще той квест. Він підкреслив, що не здивований тим, що все більше людей воліють переходити на інші операційні системи, оскільки продукт Microsoft далеко не найкращий. 

“Я дійсно здивований Windows. Це така низька якість програмного забезпечення та продукту, і я такий здивований, що він на ринку стільки років. Я не можу в це повірити!”, — каже власник GOG. 

Між тим керуючий директор GOG Мацей Голеб’євський також не став заперечувати, що платформа тільки виграє від зростаючої кількості невдоволених останніми оновленнями Windows. Він додав, що магазин включив Linux до списку перспективних напрямів, які уважно вивчатимуться цього року. 

“Я не хочу вдаватися в подробиці, але, безумовно, ви побачите цю тенденцію, і ми також бачимо, що Linux дуже дорогий нашим користувачам, тому, ймовірно, ми могли б досягти кращих результатів у цьому напрямку, і це те, над чим ми будемо працювати”, — зазначив Голеб’євський. 

Варто зазначити, що широке невдоволення користувачів останньою версією Windows 11 викликають постійні помилки та збої, інтеграція ШІ у всі супутні продукти Microsoft, та постійні спроби компанії нав’язати додаткові послуги, як от підписка на Office 365. Комусь не подобається інтерфейс Windows 11, а для когось нова ОС занадто “важка”. 

Ми писали, що Windows 11 отримає помітне оновлення для геймерів — Microsoft готує низку поліпшень, які мають підвищити продуктивність і зробити платформу конкурентною до SteamOS. Microsoft також офіційно підтвердила одразу кілька серйозних виправлень у Windows 11. Зокрема, мова йде про проблему, через яку після літніх оновлень деякі відео чи ігри набували червонуватого відтінку. Разом з тим NVIDIA випустила новий драйвер, котрий мав подолати падіння продуктивності в останніх версіях Windows 11.

Джерело: PC Gamer

