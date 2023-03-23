Нові флагмани Huawei: серія P60 зі змінною діафрагмою камери та складаний Mate X3 з покращеним шарніром і невеликою масою

Компанія Huawei анонсувала одразу кілька нових мобільних пристроїв. Серед новинок пропонуються смартфони як у традиційному формфакторі (серія Huawei P60), так і легка складана модель (Mate X3).

Huawei P60

Лінійка Huawei P60 включає три моделі: стандартну Huawei P60, покращену Huawei P60 Pro та Huawei P60 Art з більш авангардним дизайном. Розглянемо основні характеристики новинок.

Всі три моделі отримали 6,67-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 2700х1220 пікселів і динамічною частотою оновлення зображення 1-120 Гц. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Пристрої містять процесор Snapdragon 8+ 4G – це LTE-версія чипа Snapdragon 8+ Gen 1.

Основна камера у всіх трьох моделях також однакова. Вона містить 48-мегапіксельний RYYB сенсор, оптичну систему стабілізації зображення та змінну діафрагму, яка може автоматично коригуватись в залежності від сцени в межах 10 кроків у діапазоні f/1.4-f/4.0.

Характеристики інших модулів камер відрізняються як і характеристики батареї.

Huawei P60:

Надширококутний модуль – 13-мегапіксельний, об’єктив із діафрагмою f/2.2.

Телефото модуль – 12-мегапіксельний, OIS, об’єктив з діафрагмою f/3.4 та еквівалентною фокусною відстанню 125 мм.

Батарея – 4815 мАг.

Заряджання – 66 Вт.

Huawei P60 Pro:

Надширококутний модуль – 13-мегапіксельний, об’єктив із діафрагмою f/2.2.

Телефото модуль – 48-мегапіксельний, OIS, об’єктив з діафрагмою f/2.1 та еквівалентною фокусною відстанню 90 мм.

Батарея – 4815 мАг.

Заряджання – 88 Вт.

Huawei P60 Art:

Надширококутний модуль – 40-мегапіксельний, об’єктив із діафрагмою f/2.2.

Телефото модуль – 48-мегапіксельний, OIS, об’єктив з діафрагмою f/2.1 та еквівалентною фокусною відстанню 90 мм.

Батарея – 5100 мАг.

Заряджання – 88 Вт.

Смартфони серії Huawei P60 оснащені текстурним рушієм Huawei XD Fusion Pro, який дозволяє відтворювати текстури об’єктів наближено до того, як їх сприймає людське око. У всіх моделях реалізовано підтримку швидкого бездротового заряджання потужністю 50 Вт. Ще пристрої підтримують надсилання та отримання текстових повідомлень через супутникову систему Beidou навіть за умов відсутності сигналу наземних базових станцій. Ця функція обмежена лише Китаєм. Смартфони серії Huawei P60 працюють під керуванням Harmony OS 3.1 та сертифіковані IP68.

Ціни

Huawei P60 – від $657 (128 ГБ) до $877 (512 ГБ), продаж з 30 березня;

Huawei P60 Pro – від $1023 (256 ГБ) до $1170 (512 ГБ), продаж з 30 березня;

Huawei P60 Art – від $1316 (512 ГБ) до $1610 (1 ТБ), продаж з 7 квітня.

Huawei Mate X3

Складаний смартфон Huawei Mate X3 вийшов порівняно легким – 239 г, що на 24 г менше від маси Galaxy Z Fold4. Пристрій отримав зовнішній 6,4-дюймовий дисплей (2504х1080 пікселів, співвідношення сторін 20.9:9) і внутрішній 7,85-дюймовий екран (2496х2224 пікселів, співвідношення сторін 8:7.1). Обидва екрани підтримують частоту оновлення 120 Гц.

Завдяки новій конструкції шарніра складаний дисплей ховається всередину, і в результаті Mate X3 може складатися рівно. Шарнір підтримує телефон під різними кутами для знімання селфі без штатива. Новинку захищено від води за стандартом IPX8, як і Galaxy Z Fold4.

У смартфоні Huawei Mate X3 використовується процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативної пам’яті, вбудоване сховище місткістю від 256 ГБ до 1 ТБ. Зв’язок обмежений стандартом 4G. Місткість батареї становить 4800 мАг. Підтримується швидке дротове (66 Вт) та швидке бездротове (50 Вт) заряджання.

Смартфон оснащений потрійною камерою на задній панелі та двома 8-мегапіксельними камерами для автопортретів – по одній на кожній зі сторін. Основна камера включає головний 50-мегапіксельний модуль (f/1.8), 13-мегапіксельний надширококутний модуль (f/2.2) та 12-мегапіксельний телефото модуль (f/3.4) з 5-кратним збільшенням.

Смартфон Huawei Mate X3 буде продаватися в Китаї за ціною $1999, $2050 та $2340 за версії зі сховищем 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ відповідно.

Джерело: gsmarena 1, 2