"Ножиці" Windows 11 тепер зберігають відео окремого вікна та можуть малювати на скриншотах

Windows Latest / Phantomofearth

Програма “Ножиці” (Snipping Tool, “Засіб захоплення фрагментів”), яка працює через комбінацію Win + Shift + R, вже навчилася записувати відео з голосом, але невдовзі буде здатною на більше.

У збірці на каналі для розробників Windows 11 Canary сайт Windows Latest помітив Snipping Tool версії 2022.2507.14.0 з новими можливостями. Програма може автоматично виділити вікно, щоб записати його вміст (раніше так можна було робити лише статичні скриншоти). Microsoft додала функцію вибору вікна для відеозапису, а також текстові та графічні анотації до того, як скриншот буде збережений.

В актуальній версії, доступній зараз користувачам, щоб записати відео вмісту вікна, його спочатку треба вручну виділити як прямокутну область екрана. Це не надто точно, зажди є можливість захопити надто мало або надто багато, і відео мають не дуже охайний вигляд. Нова опція дозволяє перемикатися між режимами прямокутника або вікна. Програма не має опції вибору вікон, тож треба спочатку зробити вікно активним, а потім запустити запис.

Користувач Phantomofearth з X помітив іншу нову функцію — нотатки на скриншотах. Можливість реалізована у вигляді нової панелі інструментів. Фактично здебільшого вона поки не працює, але дозволяє малювати з використанням тонкого олівця або жирного маркера, як на відео.

First look at an upcoming Snipping Tool feature: Live Annotation, which will let you draw on screen in real time. Also includes options to share, do a visual search with Bing and ask Copilot. A lot of options in this early UI, including those, don’t work yet. pic.twitter.com/YOqDYCXtni — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 16, 2025

У останній загальнодоступній версії Windows 11 вміє зберігати зображення усього екрану або його прямокутної чи довільної ділянки. Також програма зберігає відео екрана або його прямокутної області, при цьому попередньо можна увімкнути запис аудіо з ПК та/або з мікрофона.

Але навіть з наявними можливостями запису відео, як показує спілкування, знайомі не всі користувачі. Також їх немає у версії для Windows 10. З новими опціями із попередньої збірки “Ножиці” фактично позбавляють користувача від необхідності у сторонніх утилітах для захоплення екрана.