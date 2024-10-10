NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 та RTX 5070 представлять на CES 2025: що відомо про нові відеокарти

Як очікується, на майбутній виставці CES 2025 компанія NVIDIA представить відразу три відеокарти нової серії GeForce RTX 50 (Blackwell). Мова йде про моделі RTX 5090, RTX 5080 та RTX 5070. Презентацію технологій нового покоління для геймерів і споживачів проведе генеральний директор Дженсен Хуанг.

В мережі вже є деякі подробиці про майбутні відеокарти. Хоча презентація всіх трьох новинок відбудеться одночасно, вихід на ринок кожного пристрою проходитиме окремо.

NVIDIA GeForce RTX 5090

Флагманська модель NVIDIA GeForce RTX 5090 заснована на графічному процесорі GB202-300-A1 та друкованій платі PG144/145-SKU30. GPU містить 170 активних потокових мультипроцесорів (із загальної кількості 192 SM) та 21760 ядер (із загальних 24576 ядер). Отже, 11,4% функціональних блоків не працюють (проти 11,1% у RTX 4090 з GPU AD102).

NVIDIA GeForce RTX 5090 має 32 ГБ пам’яті GDDR7 з шиною доступу 512 біт. Пам’ять працює на швидкості 28 Гбіт/с та забезпечує пропускну здатність 1792 ГБ/с. Загальне енергоспоживання карти становить суттєві 600 Вт. Попередні чутки стверджували, що версія Founders Edition матиме двуслотовий кулер.

NVIDIA GeForce RTX 5080

Модель NVIDIA GeForce RTX 5080 заснована на платі PG144/147-SKU45 та використовує графічний процесор GB203-400-A1. В цьому випадку використовуються всі 84 потокових мультипроцесора та 10752 ядра, доступні в GPU, проте це на 51% менше, ніж у флагманській RTX 5090. Для порівняння, RTX 4080 мала на 40% менше функціональних блоків, ніж RTX 4090.

Відеокарті GeForce RTX 5080 виділили лише половину пам’яті від старшої моделі – 16 ГБ. Шину доступу також вполовинили до 256 біт. Проте тут використовується швидша пам’ять GDDR7 (32 Гбіт/с), яка забезпечує загальну пропускну здатність 1024 ГБ/с. Енергоспоживання становитиме 400 Вт, це на 25% більше, ніж у попередниці.

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NVIDIA GeForce RTX 5070

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 запропонує плату PG147 та графічний процесор GB205. Про кількість функціональних блоків в цій моделі наразі невідомо. Попередні чутки стверджували, що пристрій матиме 12 ГБ пам’яті зі 192-бітною шиною доступу (як і у RTX 4070). Проте завдяки швидшій пам’яті (28 Гбіт/с) загальну пропускну спроможність вдасться підвищити на 33% у порівнянні з попередницею – до 672 ГБ/с. Відеокарта GeForce RTX 5070 вимагатиме 250 Вт енергії (проти 220 Вт у RTX 4070 SUPER – на 14% більше).

Окрім «грубої сили» у вигляді більшої кількості функціональних блоків нові відеокарти серії GeForce RTX 50 матимуть ряд інших оптимізацій. Вся лінійка матиме 14-шарові друковані плати, вони забезпечать покращену цілісність сигналу між графічним процесором і відеопам’яттю GDDR7. Всі карти повинні мати єдиний інтерфейс роз’єма живлення 12V-2×6. Лише деякі моделі RTX 5090 або RTX 5080 топового рівня матимуть подвійний 16-контактний роз’єм. Крім цього, карти повинні бути повністю сумісними з PCIe 5.0 і підтримувати DP2.1a з повною підтримкою пропускної здатності 80 Гбіт/с. Більший кеш L3 і нові методи стиснення пам’яті покликані підвищити загальну пропускну здатність, доступну для GPU.

Джерело: wccftech

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