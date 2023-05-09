Новини Пристрої 09.05.2023 о 15:52

NVIDIA випустить відеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ у травні, а RTX 4060 Ti 16 ГБ та 4060 8 ГБ вийдуть у липні

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Інсайдер MEGAsizeGPU дає зрозуміти, що NVIDIA вже вдруге прислухалася до відгуків спільноти, плануючи випуск відеокарт RTX 4000. Гравців засмучувало, що RTX 4060 Ti могла отримати лише 8 ГБ вбудованої пам’яті. З чуток, ситуація змінилася: компанія представить модель 4060 Ti 16 ГБ у травні, відеокарта надійде у продаж у липні.

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Таким чином, середньобюджетний модельний ряд покоління Ada Lovelace складатиметься з трьох відеокарт: RTX 4060 Ti 8 ГБ, 4060 Ti 16 ГБ та 4060 8 ГБ. Усі вони будуть представлені у травні. Перша з них з’явиться на полицях магазинів того ж місяця. Дві інші будуть доступні з липня.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ все ж не здається оптимальним рішенням: карта буде обмежена шиною 128 біт, що значно нівелює переваги більшої пам’яті. Але все ж таки їй легше буде працювати з великими текстурами та іншим контентом ігор (а може й з моделями ШІ).

Спільнота припускає, що NVIDIA представить усі три карти на Computex, проте документи компанії щодо ембарго не містять вказівки на дату презентації. Сайт VideoСardz традиційно звів у таблицю цю та іншу доступну інформацію щодо відеокарт RTX 4060:

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ

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Джерело: VideoCardz


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