NVIDIA випустить відеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ у травні, а RTX 4060 Ti 16 ГБ та 4060 8 ГБ вийдуть у липні

Інсайдер MEGAsizeGPU дає зрозуміти, що NVIDIA вже вдруге прислухалася до відгуків спільноти, плануючи випуск відеокарт RTX 4000. Гравців засмучувало, що RTX 4060 Ti могла отримати лише 8 ГБ вбудованої пам’яті. З чуток, ситуація змінилася: компанія представить модель 4060 Ti 16 ГБ у травні, відеокарта надійде у продаж у липні.

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Таким чином, середньобюджетний модельний ряд покоління Ada Lovelace складатиметься з трьох відеокарт: RTX 4060 Ti 8 ГБ, 4060 Ti 16 ГБ та 4060 8 ГБ. Усі вони будуть представлені у травні. Перша з них з’явиться на полицях магазинів того ж місяця. Дві інші будуть доступні з липня.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ все ж не здається оптимальним рішенням: карта буде обмежена шиною 128 біт, що значно нівелює переваги більшої пам’яті. Але все ж таки їй легше буде працювати з великими текстурами та іншим контентом ігор (а може й з моделями ШІ).

Спільнота припускає, що NVIDIA представить усі три карти на Computex, проте документи компанії щодо ембарго не містять вказівки на дату презентації. Сайт VideoСardz традиційно звів у таблицю цю та іншу доступну інформацію щодо відеокарт RTX 4060:

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Джерело: VideoCardz