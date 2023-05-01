AMD пропонує відеокарти Radeon RX 6800 від $499 — 16 ГБ, яких так бракує користувачам NVIDIA

Відеокарти AMD можуть відрізнятися від продукції NVIDIA останніх поколінь меншою продуктивністю в RTX, але вони мають перевагу, яка стає все більш актуальною e сучасних іграх. Мова про 16 ГБ вбудованої пам’яті у середньобюджетному сегменті – такого поєднання конкурент запропонувати не може. Зараз відеокарти Radeon RX 6800 можуть коштувати від $499.

Курс Fullstack Web Development. Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не знайдеш роботу 😉 . Запишіть мене на курси

Our @amdradeon 16GB gaming experience starts at $499. pic.twitter.com/FPdeOkCRrZ — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) April 28, 2023

Найновіші тайтли AAA легко використовують великі обсяги пам’яті. Прикладом цього є Star Wars Jedi: Survivor – гра може споживати 18-21 ГБ. Менший обсяг відеопам’яті тягне за собою просідання FPS через необхідність більш частого звертання до накопичувача та оперативної пам’яті, та й просто може знижувати кількість кадрів за секунду.

Плануючи ціни, маркетинг AMD врахував цю перевагу: зараз відеокарту RX 6800 можна купити на $50 дешевше ніж NVIDIA RTX 3070 з 8 ГБ. Навіть топопова новітня RX 7900 XTX з 24 ГБ на борту коштує на $200 менше, ніж RTX 4080 із 16 ГБ.

Серед частини геймерів існує думка, що RTX «непотрібний» – споживає надто багато ресурсу при візуальному результаті, що не набагато перевищує графіку без трасування променів. Відеопам’ять з такої точки зору виглядає більш нагальною – текстури та ресурси гри необхідно десь розміщувати у будь-якому випадку. Відео каналу Hardware Unboxed наочно демонструє роботу різних порівнянних відеокарт AMD та NVIDIA з наголосом на кількість та використання відеопам’яті:

Курс Мала Комп'ютерна Академія для дітей. Вчимо професіям майбутнього без нудних лекцій та конспектів . Підберіть нам курс

AMD має що запропонувати й ультрабюджетним гравцям. Наразі карта 2017 року з непоганою продуктивністю та цілих 8 ГБ на борту Radeon RX 580 у США коштує дешевше $90 – дешевше малопридатної для ігор GTX 1030 від NVIDIA, не кажучи вже про популярні 1050-1060 максимум із 6 ГБ. Про це розповів Linus Tech Tips у відео, присвяченому 1030. Автор дивується, чому люди цікавляться очевидно програшною моделлю, коли у продажу є RX 580.

Зараз на ринку України відеокарта RX 6800 з 16 ГБ коштує від ₴23 000 із середньою ціною в районі ₴30 000, а недорогу RX 580 з 8 ГБ можна купити приблизно за ₴6 000, але проскакують і ціни від ₴4000.

Джерело: VideoCardz