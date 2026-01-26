Чанпен Чжао у Давосі розповів про майбутнє криптоіндустрії: токенізація, розвиток ШІ, інтеграція у банківські системи

Photo: The Economist

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі колишній CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) окреслив три ключові напрями розвитку криптоіндустрії: токенізація активів, криптоплатежі та використання криптовалют для ШІ-агентів.

Чанпен Чжао також повідомив про масштаби Binance і результати платформи за останні роки. Основні тези його виступу стосовно криптовалют:

Токенізація активів, включно з державними, стане інструментом залучення капіталу.

Криптовалюти інтегруються в традиційні платіжні системи і будуть нативним платіжним засобом для ШІ-агентів.

Цифрові фінанси поступово витісняють потребу у фізичних банківських відділеннях.

CZ підкреслив, що Binance перевищує 300 млн користувачів і за обсягами торгів перевищує Нью-Йоркську фондову біржу. У грудні 2023 року біржа обробила $7 млрд виведень за один день і $14 млрд за тиждень без збоїв, на відміну від традиційних банків, які часто не витримують стресових навантажень.

Токенізація передбачає продаж дробової власності на активи, такі як інфраструктура, нерухомість чи товари, через блокчейн. Це дозволяє державам швидше залучати кошти та реалізовувати фінансові надходження для розвитку економіки. CZ підтвердив, що веде переговори приблизно з десятком урядів щодо потенційних моделей токенізації. Загалом, криптоплатежі стають більш інтегрованими в традиційні фінансові системи.

Ще один напрям — ШІ. Криптовалюти будуть нативною валютою для агентів на базі штучного інтелекту, які здійснюватимуть платежі від імені користувачів без банківських карток чи класичних платіжних рішень. Регуляторна модель для криптоіндустрії повинна бути адаптована під кожну країну окремо. CZ підкреслив, що універсального підходу не існує, але робота з урядами ведеться для пошуку оптимальних рішень.

Виступ також містив оцінку перспектив криптовалют у платежах: CZ визнав, що крипта поки що не стала повноцінним засобом розрахунків у повсякденному житті, але цифрові активи дедалі частіше використовуються у бекенді платіжних систем. Чжао також зазначив, що цей сегмент залишає відкритим завданням для індустрії. Він також висловив скепсис щодо довготривалого виживання більшості мемкоїнів, вказавши на Dogecoin серед небагатьох, які можуть мати перспективу тривалого існування.

Обговорення CZ у Давосі відбулося за участі керівників великих фінансових груп, у тому числі ING Group та BNY Mellon, що підкреслює інтерес традиційних фінансових інституцій до інтеграції блокчейну та цифрових активів у глобальні фінсистеми. Загалом виступ Чжао у Давосі продемонстрував, що криптоіндустрія переходить від стадії ранніх експериментів до пошуку реальних інструментів впливу на економіку, фінансові ринки та майбутню інфраструктуру цифрових платежів, включно зі штучним інтелектом.

