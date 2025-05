Обличчя Еббі в серіалі «Останні з нас» / The Last Of Us домалювали з CGI, бо акторку покусав павук

HBO

Виявляється, в одному з епізодів другого сезону серіалу «Останні з нас» / The Last Of Us обличчя акторки Кейтлін Дівер, яка зіграла Еббі, довелось «виправляти» за допомогою CGI.

В інтерв’ю The Los Angeles Times Дівер розповіла, що її сильно покусав павук на момент знімань першого епізоду, а слід був настільки великим, що грим би не впорався і довелось залучати комп’ютерну графіку

«Це було в першому епізоді зі Світляками», — згадує Кейтлін. «Я пішла додому на кілька тижнів і мене вкусив павук за щоку. Початково я подумала, що то висип, але то був величезний слід від укусу. Я ненавиджу вживати це слово, але він просто сочився. Комп’ютерна графіка спрацювала чудово, на екрані неможливо розгледіти, що там щось не так».

Акторка додала, що після цього випадку в неї лишився шрам на обличчі, оскільки укус вимагав операційного втручання.

Кейтлін Дівер, попри те, що з’явилася всього в парі епізодів другого сезону, виступає головною новою персонажкою The Last Of Us — дівчина є солдаткою WLF і паралельно полює на Джоела (Педро Паскаль), щоб помститись за вбивство свого батька-лікаря, який мав «з кінцями» прооперувати Еллі (Белла Рамзі). Фани оригінальної гри і ті, хто вже завершив дивитись другий сезон серіалу, добре знають, що її плани зрештою були успішними, а персонажка Рамзі своєю чергою вирушила на полювання за вбивцею Джоела у Сіетл, зустрівши її лише у фіналі.

Акторку, як і її колегу Беллу Рамзі, активно критикували за фізичну невідповідність ролі. Хоча сама Дівер розповідала, що її взяли на роль без кастингу, оскільки шоуранери були впевнені, що вона ідеально впишеться в історію. Що цікаво, коли вперше з’явилась ідея екранізація гри, Кейтлін зустрічалася з шоуранером Нілом Дракманном для обговорення потенційної співпраці як Еллі, на роль якої фани на той час її активно просували через зовнішню схожість.

Перші два сезони серіалу «Останні з нас» вже можна переглянути повністю, третій — офіційно в розробці, тоді як завершити історію планують на четвертому.

Раніше акторка Кетрін О’Хара, яка зіграла психолога з Джексона Гейл, підтвердила, що третій сезон зосередиться на історії Еббі, і з натяків у фінальному епізоді, ми вже знаємо, що нам покажуть все ті ж 3 дні у Сіетлі, але вже від обличчя персонажки Дівер, а не Еллі та Діни. В тому ж таки інтерв’ю Кейтлін висловила бажання додати у свою історію епізод-флешбек із вбитим батьком, на кшталт того, що виділили історії Еллі та Джоела з днями народженнями.