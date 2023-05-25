Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача

Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів в понад 100 країнах — в тому числі й в Україні, де за кожен додатковий акаунт доведеться сплатити близько €3/місяць.

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Передплатники стандартного тарифного плану зможуть додати лише одного учасника, який обійдеться у €3/місяць, тоді як власники преміум-пакету можуть додати двох користувачів з такою ж ціною за кожного. Клієнти, які підписалися на базовий або рекламний тариф, взагалі не мають можливості «‎ділитися паролями».

Усі користувачі вашого облікового запису також можуть перенести профіль (зі збереженими фільмами та історією) до нової підписки, за яку платять самі, скориставшись інструментом міграції акаунту.

На сайті Netflix сказано, що нові учасники матимуть власний пароль і профіль, оплачені особою, яка «запросила» їх приєднатися. Ці профілі матимуть певні обмеження – вони повинні бути активовані в тій самій країні, що й оригінальний користувач, можуть переглядати або завантажувати контент лише на одному пристрої одночасно, та не отримають можливості створювати додаткові профілі чи входити через профіль Kids.

Раніше Netflix опублікував правила, за допомогою яких планував контролювати те, що акаунт використовується виключно в межах однієї родини. Зокрема, сервіс передбачав обов’язкове підключення до Wi-Fi в основній мережі раз на 31 день. Але пізніше стримінг видалив оновлену політику зі сторінки довідки – з поясненням, що правила були опубліковані помилково для багатьох країн і насправді стосуються Чилі, Коста-Ріки та Перу.

«Ми використовуємо таку інформацію, як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв і дії в обліковому записі, щоб визначити, чи є пристрій, на якому ви ввійшли у свій обліковий запис, частиною вашої родини Netflix. Ми не збираємо дані GPS, щоб спробувати визначити точне фізичне місцезнаходження ваших пристроїв‎», – кажуть в компанії.

Впровадження платного доступу для додаткових користувачів поза межами домогосподарства — один з методів, які Netflix використовує, щоб догодити інвесторам, оскільки зростання кількості передплатників продовжує сповільнюватися. Раніше стримінг запустив дешевшу передплату з рекламою, а нещодавно відзвітував, що кількість її користувачів досягла 5 млн.

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Загалом у всьому світі Netflix має 232,5 млн передплатників і майже 100 млн з них діляться паролями поза межами дому.