Obsidian хоче скоротити розробку ігор до 3-4 років використанням "старих" технологій

Avowed / Obsidian

Obsidian планує скоротити цикл розробки ігор до 3–4 років, відмовившись від постійного створення нових технологій і надмірно довгих виробничих процесів.





Керівник студії Фергус Уркхарт прокоментував підсумки 2025 року, коли Obsidian випустила одразу три гри. Дві з них не виправдали фінансових очікувань Microsoft, ігровий підрозділ якої втрачає позиції. Йдеться про Avowed та The Outer Worlds 2. Їхня розробка тривала понад шість років, що зробило проєкти дорогими й створило завищені плани щодо продажів.

“Це не катастрофа. Я б не назвав це ударом по зубах. Швидше так: “Неприємно, але що ми з цього вивчили?” — каже він.

Відтоді як Microsoft купила Obsidian у 2018 році, студія випустила близько шести ігор. У 2025-му команда з 280 людей змогла одночасно довести до релізу Avowed, Grounded 2 та The Outer Worlds 2. Найкраще показала себе Grounded 2 у ранньому доступі, тоді як дві великі RPG продалися слабше, ніж очікувала Microsoft.

Obsidian визнає, що нинішні результати змусили студію серйозно замислитися над тривалістю та вартістю розробки. Кожен реліз стає ризикованим через надто довгі цикли виробництва, особливо на тлі спаду в індустрії. Керівник прямо каже про кризу ринку, коли створення ігор різко подорожчало, продажі сповільнилися і один невдалий проєкт може стати фатальним.

З 2023 року десятки тисяч людей втратили роботу, включно з тисячами співробітників Xbox. Microsoft закриває студії та скасовує проєкти на тлі жорсткіших вимог до прибутковості. Дотепер Obsidian залишається стабільною: їхні RPG отримують хороші відгуки, нагороди й утримують гравців у Game Pass. Представниця Xbox Game Studios Мері МакГуан назвала їхні ігри “центральними для бачення Xbox”, тож студію навряд чи планують розформувати.





Втім, навіть за стабільніших умов команда змінює підхід до роботи. Grounded 2 показала, що аутсорсинг і швидкі рішення допомагають скоротити розробку. Частину гри робили разом зі студією в Монреалі, а ключові кроки ухвалювали без довгих внутрішніх погоджень. Керівники вважають, що якби все робила лише внутрішня команда, деякі рішення затягнулися б на кілька місяців.

Ще один із ключових елементів стратегії Obsidian — повернення до витоків. Уркхарт вважає, що команді варто повторно використовувати готові технології, щоб не витрачати ресурси на створення систем з нуля. Він навів приклад культової Fallout: New Vegas, яку робили на базі Fallout 3. Її бюджет склав близько $8 млн, а розробка тривала менше двох років.

“Нам не потрібно щоразу все змінювати”, — підсумовує Уркхарт.

Крім того, студія змінює підхід до планування й тепер прагне уникати ситуацій, коли кілька великих релізів збігаються в один рік. У 2025-му так сталося випадково, що призвело до перевантаження команд та постійних переходів людей між проєктами. Керівництво визнає, що “три гри за рік — це знак, що щось пішло не так”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Найближчими роками Obsidian хоче випускати ігри з більшим інтервалом, працювати паралельно над великими й меншими проєктами та вкладатися у 3-4 роки розробки. Наразі The Outer Worlds 3 не розробляється, але планується розвивати Avowed і підтримувати вже випущені ігри новим контентом.

Джерело: Bloomberg