Офіційно: Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves, Pentiment і Grounded — перші ексклюзиви Microsoft Xbox для PS4, PS5 та Switch

Після багатьох днів очікування Microsoft підтвердила чутки про вихід чотирьох її ексклюзивних ігор на PlayStation та Nintendo Switch. Як і передбачалося, це Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded та Sea of ​​Thieves.

Pentiment — справді унікальна, схвалена критиками та відзначена нагородами сюжетна пригодницька гра від Obsidian Entertainment, з дивовижним візуальним стилем, навіяним самою історією, вийде на PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch 22 лютого.

Hi-Fi RUSH — відзначена нагородами й улюблена ритмічна екшн-гра, у якій світ синхронізується з музикою, від Tango Gameworks/Bethesda Softworks, вийде на PlayStation 5 19 березня опівночі за UTC, з передзамовленням цифрової версії з 22 лютого.

Grounded — ​​кооперативна пригодницька гра на виживання, також від Obsidian Entertainment, яка вже прийняла 20 мільйонів гравців, вийде на PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch 16 квітня. Перехресна гра підтримуватиметься на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch та ПК.

Sea of ​​Thieves — пригодницька гра зі спільним світом від Rare, вийде на PlayStation 5 30 квітня, а 22 лютого стане доступною для гравців PlayStation 5 у списку побажань. Гра зі спільнотою понад 35 мільйонів гравців зі всього світу підтримає перехресний режим для Xbox, PlayStation та ПК та дозволить гравцям переживати епічні піратські пригоди з друзями на більшій кількості платформ.

Також компанія підтвердила вихід «на початку цього року» Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle «та багатьох інших» на Xbox Series X|S, ПК, Xbox Cloud Gaming та в Xbox Game Pass.

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Головний конкурент, Sony, схоже, також вважає більш вигідним мультиплатформове розповсюдження ігор та прагне скоротити затримку між випуском їх на PlayStation та інших платформах.

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