«Оппенгаймер» /Oppenheimer — перший (неймовірно гарний!) трейлер фільму Крістофера Нолана про «батька ядерної бомби» з Кілліаном Мерфі та Емілі Блант

Universal Pictures представила перший трейлер фільму «Оппенгаймер» / Oppenheimer. Це історична драма Крістофера Нолана, яка розповідає про Роберта Оппенгеймера — людину, не впевнену в тому, наскільки серйозними будуть наслідки розробки атомної бомби, але все одно відчуває необхідність її створення.

“Ми уявляємо майбутнє, і наші фантазії жахають нас”, – говорить голос Оппенгеймера за кадром на початку трейлера, коли демонструються кадри про нього в сільській місцевості Нью-Мексико.

«Вони не боятимуться цього, поки не зрозуміють», — продовжує він на тлі кадрів бомби, що створюється. “І вони не зрозуміють цього, поки не скористаються ним”.

«Я не знаю, чи можна нам довірити таку зброю, але я не маю вибору», — каже далі в трейлері.