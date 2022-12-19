«Оппенгаймер» /Oppenheimer — перший (неймовірно гарний!) трейлер фільму Крістофера Нолана про «батька ядерної бомби» з Кілліаном Мерфі та Емілі Блант

Universal Pictures представила перший трейлер фільму «Оппенгаймер» / Oppenheimer. Це історична драма Крістофера Нолана, яка розповідає про Роберта Оппенгеймера — людину, не впевнену в тому, наскільки серйозними будуть наслідки розробки атомної бомби, але все одно відчуває необхідність її створення.
“Ми уявляємо майбутнє, і наші фантазії жахають нас”, – говорить голос Оппенгеймера за кадром на початку трейлера, коли демонструються кадри про нього в сільській місцевості Нью-Мексико.
«Вони не боятимуться цього, поки не зрозуміють», — продовжує він на тлі кадрів бомби, що створюється. “І вони не зрозуміють цього, поки не скористаються ним”.
«Я не знаю, чи можна нам довірити таку зброю, але я не маю вибору», — каже далі в трейлері.
“Оппенгаймер” / Oppenheimer — це перший фільм Крістофера Нолана, знятий після його розриву відносин зі студією Warner Bros. Роль Крістофера Нолана виконав Кілліан Мерфі. У фільмі також знімалися Кеннет Брана, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Емілі Блант, Флоренс П’ю, Рамі Малек, Джек Куейд, Джош Пек та ін.
Фільм заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна “Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера”, що отримала Пулітцерівську премію.
Прем’єру «Опенгаймер» / Oppenheimer заплановано на 21 липня 2023 року.
Джерело: hollywoodreporter