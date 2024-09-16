OPPO, Nubia та Realme копіюють кнопку фото з iPhone 16 — остання вже показала прототип

Багатофункціональна сенсорна кнопка камери Apple iPhone 16 стала викликом для виробників смартфонів на Android. Деякі з них вже розробляють аналог.

Президент Nubia Ні Фей заявив у соціальній мережі Weibo, що майбутній смартфон Nubia Z70 Ultra матиме кращу кнопку камери. Він також підтвердив підписнику, що це буде двоступенева клавіша, яка керуватиме фокусом за допомогою напівнатискання та зніматиме повним натисканням.

Джерела повідомляють, що OPPO Find X8 запропонує так звану швидку кнопку для «замороження дії». Незрозуміло, чи буде це стандартна фізична кнопка затвора, чи вона підтримуватиме жести. Клавіша керування камерою від Apple — це двоступенева кнопка, яка також підтримує жести пальцем для різних функцій.

Керівник Realme опублікував відео з кнопкою камери на одному з телефонів бренду. Перевірте це нижче. Здається, це найбільш просунутий та найбільш готовий варіант фотокнопки на Android.

Як і в iPhone 16, користувач може провести пальцем по клавіші, щоб збільшити масштаб, або торкнутися її, щоб зробити знімок. Бренд не вперше копіює щось в Apple. Раніше був створений аналог Dynamic Island, а також спробувала відтворити технологію MagSafe (хоча екосистема MagDart була комерційно випущена).

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Sony давно пропонує двоступеневу клавішу камери — на нових смартфонах Xperia 1 VI та більш ранніх моделях. Але жести є зручним доповненням до можливостей кнопки, і саме вони привертають чи не найбільшу увагу.

Джерело: Android Authority

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