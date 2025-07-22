Новини Пристрої 22.07.2025 comment views icon

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250

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Вадим Карпусь

Автор новин

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo K13 Turbo та Turbo Pro — смартфони з активним охолодженням та батареєю на 7000 мА•год

Oppo вивела на ринок два нових смартфони предтопового рівня Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro. Їх особливістю стало використання активної системи охолодження з невеличким вентилятором. Завдяки цьому їхні чипи не перегріваються навіть при тривалому навантаженні, наприклад в іграх.

Характеристики Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro

Обидві новинки отримали 6,8-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів та 10-бітною передачею кольорів. Панелі забезпечують пікову яскравість 1600 ніт та частоту оновлення 120 Гц, а частота опитування сенсора становить 240 Гц.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo K13 Turbo та Turbo Pro — смартфони з активним охолодженням та батареєю на 7000 мА•год

Основна різниця між двома моделями полягає в чипсеті та пам’яті. Молодша версія Oppo K13 Turbo містить процесор Dimensity 8450 (як і Oppo Reno14 Pro), який включає 8 ядер Cortex-A725 (до 3,25 ГГц) й GPU Mali-G720 MC7. Чип доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом 12 або 16 ГБ та вбудованим сховищем UFS 3.1  місткістю 256 або 512 ГБ. У випадку Oppo K13 Turbo Pro використовується процесор Snapdragon 8s Gen 4 (1 ядро Cortex-X4 з частотою до 3,21 ГГц, 7 ядер Cortex-A720 з частотою до 3 ГГц, GPU Adreno 825). Також в цій моделі доступне швидше сховище UFS 4.0 місткістю до 512 ГБ та до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Слот для карт пам’яті відсутній.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo додала вентилятор у смартфон і випустила K13 Turbo та Turbo Pro

В обох випадках використовується активна система охолодження. Вона включає випарну камеру площею 7000 мм², радіатор з ребрами висотою 0,1 мм та вентилятор, що обертається зі швидкістю 18000 об/хв та має лопаті товщиною 0,1 мм. Вентилятор дозволяє покращити тепловіддачу системи охолодження на 20%.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Система охолодження Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro

Різні процесори по різному проявляють себе під тривалим навантаженням. Наприклад, Oppo K13 Turbo (з чипом Dimensity 8450) після 3 годин безперервної гри в популярну MOBA гру в кімнаті з температурою 25°C нагрівається до 43,3°C. Модель K13 Turbo Pro за тих же умов має температуру 42,2°C. В іграх обидві новинки забезпечують генерацію кадрів, масштабування роздільної здатності та підтримують Super HDR без додаткового навантаження на GPU.

Попри наявність вентилятора, смартфони серйозно захищені від впливу води: IPX6 (бризки), IPX8 (занурення) та IPX9 (струмені води). Вентилятор також захищений від пошкоджень у випадку падіння телефону.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro захищені від води

Камери в обох смартфонах майже однакові і досить непримітні. На задні панелі доступна подвійна камера, яка містить 50-мегапіксельний сенсор і об’єктив з фокусною відстанню 27 мм (f/1.8). Другий модуль – 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени. У випадку Oppo K13 Turbo Pro камера додатково отримала оптичну стабілізацію зображення. Підтримується запис відео в роздільній здатності 4K/60p. Фронтальна 16-мегапіксельна камера (23 мм, f/2.4) підтримує запис відео 1080/30p.

Обидві моделі мають акумулятор місткістю 7000 мА-год і підтримують швидке заряджання потужністю 80 Вт. Завдяки цьому за пів години можна відновити 68% місткості батареї. Підтримується функція обхідної зарядки. Oppo заявляє про термін служби батареї протягом 5 років.

Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Смартфони Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro отримали вентилятор, захист від води та ціну від $250

Новинки оснащені стерео динаміками та вібраційними двигунами для забезпечення зворотного тактильного зв’язку. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Ще є модуль NFC та інфрачервоний випромінювач. Пристрої підтримують 5G, але перелік підтримуваних діапазонів трохи відрізняється. Ще одна відмінність проявляється у підтримці Wi-Fi: Oppo K13 Turbo обмежений стандартом Wi-Fi 6 (ax), а Oppo K13 Turbo Pro може похвалитися швидшим стандартом Wi-Fi 7 (be).

Ціна

Ці новинки вже доступні для попереднього замовлення у Китаї, а фактичні постачання розпочнуться 25 липня.

Ціна Oppo K13 Turbo:

  • 12 ГБ + 256 ГБ ─ $250;
  • 16 ГБ + 256 ГБ ─ $280;
  • 12 ГБ + 512 ГБ ─ $320.

Ціна Oppo K13 Turbo Pro:

  • 12 ГБ + 256 ГБ ─ $280;
  • 16 ГБ + 256 ГБ ─ $305;
  • 12 ГБ + 512 ГБ ─ $335;
  • 16 ГБ + 512 ГБ ─ $375.

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Миючий пилотяг Dreame H15 Pro Heat: не має дротів, бачить тип забруднення та нагріває воду для до 85°С
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Джерело: innogyan, gsmarena

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