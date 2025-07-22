Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250

Oppo K13 Turbo та Turbo Pro — смартфони з активним охолодженням та батареєю на 7000 мА•год

Oppo вивела на ринок два нових смартфони предтопового рівня Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro. Їх особливістю стало використання активної системи охолодження з невеличким вентилятором. Завдяки цьому їхні чипи не перегріваються навіть при тривалому навантаженні, наприклад в іграх.

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Характеристики Oppo K13 Turbo та K13 Turbo Pro

Обидві новинки отримали 6,8-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів та 10-бітною передачею кольорів. Панелі забезпечують пікову яскравість 1600 ніт та частоту оновлення 120 Гц, а частота опитування сенсора становить 240 Гц.

Основна різниця між двома моделями полягає в чипсеті та пам’яті. Молодша версія Oppo K13 Turbo містить процесор Dimensity 8450 (як і Oppo Reno14 Pro), який включає 8 ядер Cortex-A725 (до 3,25 ГГц) й GPU Mali-G720 MC7. Чип доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом 12 або 16 ГБ та вбудованим сховищем UFS 3.1 місткістю 256 або 512 ГБ. У випадку Oppo K13 Turbo Pro використовується процесор Snapdragon 8s Gen 4 (1 ядро Cortex-X4 з частотою до 3,21 ГГц, 7 ядер Cortex-A720 з частотою до 3 ГГц, GPU Adreno 825). Також в цій моделі доступне швидше сховище UFS 4.0 місткістю до 512 ГБ та до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Слот для карт пам’яті відсутній.

В обох випадках використовується активна система охолодження. Вона включає випарну камеру площею 7000 мм², радіатор з ребрами висотою 0,1 мм та вентилятор, що обертається зі швидкістю 18000 об/хв та має лопаті товщиною 0,1 мм. Вентилятор дозволяє покращити тепловіддачу системи охолодження на 20%.

Різні процесори по різному проявляють себе під тривалим навантаженням. Наприклад, Oppo K13 Turbo (з чипом Dimensity 8450) після 3 годин безперервної гри в популярну MOBA гру в кімнаті з температурою 25°C нагрівається до 43,3°C. Модель K13 Turbo Pro за тих же умов має температуру 42,2°C. В іграх обидві новинки забезпечують генерацію кадрів, масштабування роздільної здатності та підтримують Super HDR без додаткового навантаження на GPU.

Попри наявність вентилятора, смартфони серйозно захищені від впливу води: IPX6 (бризки), IPX8 (занурення) та IPX9 (струмені води). Вентилятор також захищений від пошкоджень у випадку падіння телефону.

Камери в обох смартфонах майже однакові і досить непримітні. На задні панелі доступна подвійна камера, яка містить 50-мегапіксельний сенсор і об’єктив з фокусною відстанню 27 мм (f/1.8). Другий модуль – 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени. У випадку Oppo K13 Turbo Pro камера додатково отримала оптичну стабілізацію зображення. Підтримується запис відео в роздільній здатності 4K/60p. Фронтальна 16-мегапіксельна камера (23 мм, f/2.4) підтримує запис відео 1080/30p.

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Обидві моделі мають акумулятор місткістю 7000 мА-год і підтримують швидке заряджання потужністю 80 Вт. Завдяки цьому за пів години можна відновити 68% місткості батареї. Підтримується функція обхідної зарядки. Oppo заявляє про термін служби батареї протягом 5 років.

Новинки оснащені стерео динаміками та вібраційними двигунами для забезпечення зворотного тактильного зв’язку. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Ще є модуль NFC та інфрачервоний випромінювач. Пристрої підтримують 5G, але перелік підтримуваних діапазонів трохи відрізняється. Ще одна відмінність проявляється у підтримці Wi-Fi: Oppo K13 Turbo обмежений стандартом Wi-Fi 6 (ax), а Oppo K13 Turbo Pro може похвалитися швидшим стандартом Wi-Fi 7 (be).

Ціна

Ці новинки вже доступні для попереднього замовлення у Китаї, а фактичні постачання розпочнуться 25 липня.

Ціна Oppo K13 Turbo:

12 ГБ + 256 ГБ ─ $250;

16 ГБ + 256 ГБ ─ $280;

12 ГБ + 512 ГБ ─ $320.

Ціна Oppo K13 Turbo Pro:

12 ГБ + 256 ГБ ─ $280;

16 ГБ + 256 ГБ ─ $305;

12 ГБ + 512 ГБ ─ $335;

16 ГБ + 512 ГБ ─ $375.

Джерело: innogyan, gsmarena