«Основи АІ» — новий безплатний курс Google та Мінцифри, який навчить українців користуватись програмами зі штучним інтелектом

Мінцифри анонсувала новий спільний проєкт з Google Україна, присвячений вивченню штучного інтелекту.

Курс Легкий старт у геймдизайні Тебе навчатиме той, хто інтегрував Арнольда Шварценеггера у фічу для проєкту World of Tanks А місце ще є?

У межах курсу «Основи АІ» будуть проведені безплатні лекції та воркшопи, де українці зможуть опанувати ШІ-інструменти та навчаться застосовувати їх для розвитку бізнесу та персонального бренду. Також передбачені 15-хвилинні індивідуальні онлайн-консультації від експертів з Google та інших топових технологічних компаній.

«Штучний інтелект — це про можливості. З’явиться новий ринок, нові професії. Щоб бути конкурентним у світі, уже потрібно опановувати використання ШІ», — коментує Михайло Федоров.

Основі теми, які розглянуть під час курсу:

Що таке AI та для чого він потрібен?

Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами.

Стратегії впровадження ML (machine learning — машинне навчання) у компанії.

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML.

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Тривалість курсу — чотири тижні, а стартує навчання 16 травня 2023 року. Зареєструватись для участі в проєкті можна за посиланням.

Серед інших партнерів курсу — Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute

Нещодавно очільник Мінцифри публікував у своєму Telegram-каналі цікаву фразу: «‎Або ти розберешся зі штучним інтелектом, або він замінить тебе»‎. І схоже в міністерстві серйозно відреагували на цю заяву — там вже створили окрему посаду фахівця зі штучного інтелекту та почали тестувати ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії».