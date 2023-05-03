«Основи АІ» — новий безплатний курс Google та Мінцифри, який навчить українців користуватись програмами зі штучним інтелектом

Мінцифри анонсувала новий спільний проєкт з Google Україна, присвячений вивченню штучного інтелекту.
У межах курсу «Основи АІ» будуть проведені безплатні лекції та воркшопи, де українці зможуть опанувати ШІ-інструменти та навчаться застосовувати їх для розвитку бізнесу та персонального бренду. Також передбачені 15-хвилинні індивідуальні онлайн-консультації від експертів з Google та інших топових технологічних компаній.
«Штучний інтелект — це про можливості. З’явиться новий ринок, нові професії. Щоб бути конкурентним у світі, уже потрібно опановувати використання ШІ», — коментує Михайло Федоров.
Основі теми, які розглянуть під час курсу:
- Що таке AI та для чого він потрібен?
- Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами.
- Стратегії впровадження ML (machine learning — машинне навчання) у компанії.
- Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML.
- Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.
Тривалість курсу — чотири тижні, а стартує навчання 16 травня 2023 року. Зареєструватись для участі в проєкті можна за посиланням.
Серед інших партнерів курсу — Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute
Нещодавно очільник Мінцифри публікував у своєму Telegram-каналі цікаву фразу: «Або ти розберешся зі штучним інтелектом, або він замінить тебе». І схоже в міністерстві серйозно відреагували на цю заяву — там вже створили окрему посаду фахівця зі штучного інтелекту та почали тестувати ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії».