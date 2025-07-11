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П’ятничний чат ITC: Windows 22H5 нарешті без «сміття», Gemini контролює ваш смартфон та універсал-далекобійник від BYD

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Назар ЯворськийПроджектмен

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П’ятничний чат ITC: Windows 22H5 нарешті без «сміття», Gemini контролює ваш смартфон та універсал-далекобійник від BYD

Чи то тижні стають коротше, чи час розігнався до неймовірності, але ми наче лише вчора зустрічалися з вами в П’ятничному чаті. З усім тим календар не стоїть на місці й у нас чергова підбірка «Легких підсумків тижня», в яких ми не тільки згадуємо, що трапилося за ці п’ять днів, але й чекаємо новин від вас, спільното. Тож не забуваємо традиційно відмітитися в коментарях.

Поки одні кепкують з китайського автопрому BYD випустила дуже «далекобійний» універсал. І справді, на фоні масової популярності кросоверів світу бракує старих-добрих універсалів, тим паче гібридних. І ось ми побачили один з них. Seal 06 DM-i може проїхати до 2000 км без дозаправлення. Це приблизно як доїхати з Києва до Амстердама, або, якщо ви фанат фільму «Таксі», то і до Марселю, не зупиняючись на заправці. Хоча все ж варто зробити паузу на горнятко кави.

Новинка поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун з електромотором і обіцяє витрати всього 3,15-4,25 літра на 100 км залежно від версії. У багажнику поміщається 670 літрів речей, або чогось веселішого. Бонусом йде вбудований холодильник з підігрівом. Що це значить, відомо лише маркетологам. Невже тепер можна возити холодне пиво, і гарячий чай одночасно? Ціна стартує від $15 320, що для універсала з таким запасом ходу виглядає досить привабливо. Тому перевізники б/у автомобілів з Європи скоро можуть розхвилюватися.

Google вирішила за всіх, що користувачам Android терміново потрібен доступ Gemini до їхніх особистих даних, і активувала цю функцію автоматично. Тепер ШІ може читати ваші повідомлення, переглядати фото та взаємодіяти з додатками — навіть якщо ви цього не хотіли. Впевнено крокуємо до моменту, коли рано чи пізно по «рафінованим сигнатурам» ваше цифрове життя опиниться під мікроскопом і не факт, що тільки в Google.

Найцікавіше, що повністю видалити Gemini майже неможливо. Навіть якщо ви пройдете всі кола пекла з налаштуваннями, використаєте ADB через комп’ютер і виконаєте ритуальні танці навколо смартфона, він все одно може залишитися в системі. Google на запити про інструкції з видалення відповідає розмито, розповідаючи про переваги ШІ замість конкретних кроків. Експерти порівнюють ситуацію з інтеграцією Internet Explorer у Windows 90-х, яка призвела до антимонопольних позовів.

З кінця червня всі смартфони в ЄС отримали еко-маркування з інформацією про енергоефективність батарей. І тут виявилися цікаві речі: Samsung обіцяє 2000 циклів зарядки для своїх флагманів, тоді як Apple та Google скромно заявляють лише 1000 циклів. Невже Galaxy S25 теоретично протримається вдвічі довше за iPhone 16 Pro Max?

Нове маркування стало частиною кампанії ЄС з енергоефективності, яка має заощадити кожній родині до 150 євро та зменшити викиди CO₂ на 46 мільйонів тонн. Тепер принаймні ми знаємо, чому Samsung так впевнено дає гарантію на свої батареї. Надіємось, що колись в майбутньому введуться й інші механізми на кшталт індексу ремонтоздатності, сумісності чи взаємозамінності компонентів.

Творець Twitter представив BitChat. Це месенджер, який працює через Bluetooth без інтернету, серверів та номерів телефонів. Система використовує mesh-мережу, де кожен пристрій одночасно є клієнтом і ретранслятором, передаючи повідомлення на відстань до 30 метрів між пристроями.

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Застосунок розрахований на протести, зони стихійних лих та віддалені регіони, де інтернет недоступний або заблокований. Повідомлення шифруються наскрізь і за замовчуванням зберігаються лише в пам’яті пристрою. Поки що BitChat працює лише на iOS через TestFlight, але в планах підтримка Wi-Fi для передачі більших повідомлень.

Microsoft нарешті почула стогони мільйонів користувачів і в Windows 11 25H2 додала можливість офіційно видаляти вбудовані програми через групові політики. Тепер можна позбутися безліч непотрібних та набридливих додатків, які ви, можливо, ніколи й не відкривали. Той самий Copilot та X-BOX не стали виключенням.

Правда, як завжди, є нюанс. Функція доступна лише для версій Pro та вище, тому користувачі Home залишаються з PowerShell та сторонніми рішеннями, як найкращими друзями оптимізації та тонкого налаштування своєї системи. Microsoft діє в класичному для себе стилі. Хочеш трохи більше контролю над власним комп’ютером? Плати більше!

Не забувайте заходити в коментарі, які сьогодні перетворюються на старий-добрий П’ятничний чат!

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